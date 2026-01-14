Nieuwe telefoon fraude: dit moet je nóóit tegen onbekende bellers zeggen

Krijg je een telefoonoproep binnen van een onbekend nummer? Let dan goed op, want dit moet je nooit tegen onbekende bellers zeggen voor je eigen veiligheid!

Oproep van onbekend nummer

Word je regelmatig gebeld door onbekende nummers? In dat geval heb je mogelijk te maken met oplichters. Criminelen bellen naar willekeurige nummers om gegevens en geld te stelen. Pas daarom goed op als je een telefoonoproep binnenkrijgt van een onbekend nummer, want je kunt bepaalde uitspraken dan beter niet doen.

Oplichters nemen gesprekken vaak op, zodat ze jouw stem op een later moment kunnen misbruiken. Het is daarom belangrijk dat je zo min mogelijk zegt wanneer je onbekende bellers aan telefoon hebt. Weet je niet zeker met wie je belt? Vermijd dan in ieder geval het woord ‘Ja’, want criminelen kunnen dat audiofragment later misbruiken. Op die manier wordt fraude via de telefoon steeds gevaarlijker, zeker nu kunstmatige intelligentie meer mogelijk maakt. Echte stemmen worden eenvoudiger nagemaakt en zijn moeilijker te herkennen.

Zo blijf je veilig

Oplichters proberen bepaalde audiofragmenten vast te leggen door simpele vragen te stellen. Onbekende bellers vragen bijvoorbeeld aan de telefoon of je naam klopt, zodat je met ‘Ja’ antwoord in het gesprek. Het is van belang om dit vooral niet te doen, stel in plaats daarvan een vraag terug of beëindig het gesprek. Op die manier voorkom je dat jouw stem later wordt misbruikt door criminelen en er gegevens of geld van je wordt gestolen.

Zeker met de komst van kunstmatige intelligentie is het eenvoudig geworden om stemmen na te maken. Bij verschillende AI-bots hoef je slechts enkele gesproken woorden in te voeren om een stem te kopiëren. Pas dus goed op als je te lang met onbekende bellers aan de telefoon blijft, want ze kunnen dan veel gegevens van je stem verzamelen. Het wordt op die manier nog gemakkelijker om je stem na te bootsen met behulp van kunstmatige intelligentie.

Gevaren bij onbekende bellers

Het kopiëren van de stem van een vriend of familielid wordt ook wel voice cloning genoemd. Oplichters gebruiken deze methode om te doen alsof je iets hebt gezegd, terwijl dat helemaal niet zo is. Zorg er daarom voor dat je voorzichtig bent aan de telefoon, want onbekende bellers kunnen je stem al snel misbruiken. Beëindig het telefoongesprek direct als je twijfelt en deel nooit persoonlijke gegevens als wachtwoorden of je adres.

Het is overigens niet alleen gevaarlijk dat je eigen stem wordt nagemaakt met kunstmatige intelligentie, ook de stemmen van personen in je omgeving kunnen worden misbruikt. Wees dus ook alert als je bij onbekende bellers de stem van een vriend of familielid aan de telefoon hoort, want ook dan kan het gaan om voice cloning. Het is in dat geval verstandig om op te hangen en te bellen naar het telefoonnummer dat je in je contactenlijst hebt opgeslagen. Zo weet je zeker dat je niet met oplichters te maken hebt én blijven je gegevens veilig.

