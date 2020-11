Muziek streamen van je iPhone, iPad of Mac naar een Sonos-speaker met AirPlay is heel eenvoudig. We laten zien hoe het werkt.

Zo stream je muziek naar een Sonos-speaker met AirPlay 2

Sonos en andere wifi-speakers zijn erg handige gadgets. Met een druk op de knop heb je in no-time je favoriete muziek opstaan. De nieuwere Sonos-speakers bieden ondersteuning voor AirPlay 2, waardoor je razendsnel het geluid van je Apple-apparaat naar de speaker kunt streamen. Dit is hoe het werkt:

Open het bedieningspaneel op je iPhone of iPad; Tik op het AirPlay-icoon rechtsboven in het afspeel-vak; Kies jouw Sonos-speaker(s) uit de lijst om het geluid van je iPhone of iPad te streamen.

Het is ook mogelijk om direct vanuit sommige apps audio te streamen met AirPlay, zoals met Spotify of Apple Music. Je ziet dan het AirPlay-icoon in de instellingen staan. Tik erop om het geluid van de app te streamen.

Muziek vanaf een Mac streamen naar een Sonos-speaker via AirPlay

Het is ook mogelijk om vanaf een Mac te streamen naar een Sonos-speaker met AirPlay. Dat pak je zo aan:

Open het Apple-menu op je Mac en kies ‘Systeemvoorkeuren’; Kies ‘Geluid’ en open het ‘Uitvoer’-tabblad; Kies hier voor je Sonos speaker onder type ‘AirPlay’;

In macOS Big Sur is het ook mogelijk om in het bedieningspaneel onder ‘Geluid’ op het AirPlay-icoon te klikken. Hier zie je een lijst met apparaten waar je muziek naar kunt streamen.

Deze Sonos-speakers hebben AirPlay

Niet alle Sonos-speakers ondersteunen AirPlay 2. Als je echter één Sonos-speaker hebt die AirPlay ondersteunt, kun je deze wel koppelen aan elke andere Sonos-speaker. De volgende Sonos-apparaten hebben AirPlay-ondersteuning:

Amp

Arc

Beam

Five

Move

One

One SL

Play:5 (Gen 2)

Playbase

Port

SYMFONISK

