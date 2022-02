Storing WhatsApp? Dit moet je doen

Heb je last van een storing bij de populaire berichtenapp WhatsApp, maar weet je niet wat je moet doen? In dit artikel leggen wij je uit hoe je controleert of het probleem is op te lossen in huis, of dat WhatsApp moet gaan zoeken naar de oorzaak van de storing.

Hoe weet ik zeker dat ik een WhatsApp storing heb?

De populaire berichten-app WhatsApp ligt er vaak uit. Aangezien er dagelijks bijna tien miljoen gebruikers van de app zijn, is het geen wonder dat de datacenters af-en-toe overbelast raken. Zo lag WhatsApp laatst uren plat en was het toen zelfs het voorpaginanieuws. Helaas ligt de berichtenapp er wel vaker uit. Ben je benieuwd of dat nu ook zo is? Of denk je dat het misschien aan je eigen iPhone of wifi-verbinding ligt? Check op deze pagina of je überhaupt een storing hebt en kom erachter wat je kan doen.

Eén vinkjes, twee vinkjes of blauwe vinkjes

Mocht je verstuurde berichtje op WhatsApp één vinkje, twee vinkjes of twee blauwe vinkjes laten zien, is er niet zoveel aan de hand. Het eerstgenoemde betekent dat jouw bericht wel is verstuurd, maar dat de ontvanger van je appje hem nog niet binnen heeft. Dit kan komen omdat hij/zij geen internet heeft of misschien zelf last heeft van een storing. Twee vinkjes betekent dat je bericht ontvangen is, en twee blauwen vinkjes wil zeggen dat de ontvanger jouw bericht ook heeft gelezen. Dit laatstgenoemde is uit te zetten als je niet wil dat je vrienden zien dat jij hun berichten hebt gelezen.

Als de app één vinkje, twee vinkjes of twee blauwe vinkjes laat zien is in principe alles goed aan jouw kant van WhatsApp. In groepsapp is er zelfs een extra functie: Hier kan je via het infoknopje van het bericht bekijken wie het al heeft ontvangen en zelfs wie het heeft gelezen.

Het beruchte laad-icoontje op WhatsApp

Als je berichten blijven hangen op het laad-icoontje, dan is er wel ‘iets’ mis, maar hoeft het nog niet te betekenen dat er een storing is. Het laad-icoontje lijkt op een klokje. Een voorbeeld hiervan zie je op de bovenstaande afbeelding. Het eerste wat je moet doen is kijken of je wel een actieve internetverbinding hebt. Dit is te vinden bij ‘Instellingen’. Hiervoor moet je óf een wifi-verbinding hebben, óf met het mobiele netwerk verbonden zijn. Als je dit wil controleren is het handig om even met een andere app op je iPhone te checken of je internet het doet.

Werkt een andere app wel? Dan ligt het probleem bij WhatsApp. Mogelijk liggen Facebook en Instagram, die van hetzelfde bedrijf zijn, er ook uit. Als deze ook niet laden weet je dat het probleem bij het moederbedrijf van deze sociale media zit. Ook is het mogelijk om de Twitter of website van WhatsApp te bekijken om zo erachter te komen of meer mensen kampen met een storing.



AlleStoringen.nl helpt je uit de brand!

Het is nóg makkelijker om te controleren of er een storing bij WhatsApp is via Allestoringen.nl. Hier melden gebruikers al hun problemen met de app aan. Op deze website kijk je dus of jouw probleem uniek is, of dat er meer mensen mee kampen. Hier vinden we ook een tijdlijn van de gemelde storingen, zodat je kan zien hoelang het probleem al bezig is. Ook heeft Allestoringen.nl een gedetailleerde kaart. Daarop kan je zien of de storing wereldwijd is, of zich enkel in jouw stad bevindt.

WhatsApp verhelpt meestal zijn grote storingen binnen een half uur tot een uur. Mocht je al eerder dan dat willen appen met je beste vriend(in), probeer dan een alternatieve berichtenapp als Telegram of Signal. Deze gaan naar eigen zeggen veel beter met jouw gegevens om dan WhatsApp. De iPhone heeft ook nog een andere handige functie als alternatief voor het appen. Als je klikt op het groene telefoonicoontje kan je in plaats van praten via tekst, in real time met elkaar overleggen via de speaker van jullie iPhone.