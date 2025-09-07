Onnodig lang op het rode stoplicht wachten hoeft niet meer. Met deze apps op je iPhone springt het stoplicht sneller op groen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze apps op je iPhone springt het stoplicht sneller op groen

In Vlaanderen zijn onlangs meer dan 200 kruispunten voorzien van slimme stoplichten. Door een app op je iPhone (of Android-toestel) te gebruiken weten de stoplichten wanneer je ze nadert en kunnen ze eerder op groen springen. Dit is uiteraard alleen zolang het verkeer dat toelaat. Na Nederland is België het tweede Europese land dat dit mogelijk maakt.

Om mee te doen hoef je zelf niet heel veel te doen. Je moet alleen bepaalde navigatie-apps gebruiken. Opvallend is wel dat de écht grote namen nog niet volledig meewerken. Op dit moment hebben alleen Flitsmeister, Karta GPS en Sway volledige ondersteuning voor het systeem.

Er lopen wel allerlei gesprekken met onder andere Google Maps en Waze, maar voorlopig zonder al teveel resultaat. Daarnaast zijn er inmiddels ook contacten gelegd met autofabrikanten en bedrijven als TomTom om deze technologie standaard in auto’s te krijgen.

Ook op de fiets heb je baat bij sommige van deze programma’s. Maar er zijn ook specifieke apps voor de fervente pedaalridder. Zo is de app Schwung een handig hulpmiddels om sneller het stoplicht op groen te krijgen.

De app is te gebruiken in onder andere ‘s-Hertogenbosch, Almere, Breda, Dordrecht, Emmen, Lelystad, Noordoostpolder, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Flevoland. De exacte locaties van de kruispunten in deze plaatsen zijn terug te vinden op de kaart in de Schwung-app zelf. De app is gratis te downloaden uit de App Store.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

IVRI’s en verkeersdetectie: zo werkt het

De stoplichten die met deze apps samenwerken worden ook wel ‘IVRI’ genoemd, dit zijn Intelligente VerkeersRegelInstallatie’s. Je vindt er zo’n 5500 door heel Nederland. De IVRI gebruikt data van je smartphone, auto en meer om zo wachttijden te verkorten. Ze gebruiken onder andere je route, het type voertuig en het tijdstip.

Standaard verkeersinstallaties gebruiken een detectielus. Dit is een koperdraad onder het wegdek waarmee voertuigen gedetecteerd kunnen worden. Dit signaal wordt doorgestuurd naar het verkeerslicht zodat die het verkeer zo goed mogelijk kan laten doorrijden.

Meer over deze slimme stoplichten zie je in het onderstaand filmpje van de RijnlandRoute. Hier gaan ze ook verder in op het verschil tussen standaard verkeerslichten en intelligente verkeerslichten.

Zo kan een stoplicht bijvoorbeeld bij een aankomende vrachtwagen het licht langer op groen laten staan, zodat de doorstroom beter wordt. Ook hoeft de vrachtwagen dan minder te remmen of gas te geven, en daardoor wordt de uitstoot van uitlaatgassen ook minder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welk stoplicht gaat het eerst op groen?

Maar wie krijgt er dan eerst ‘voorrang’? Dat kiest de wegbeheerder, maar er zijn ook speciale gevallen. Zo kunnen vrachtwagenchauffeurs speciale apps kopen waarmee ze ‘meer’ voorrang krijgen.

Ben je op zoek naar meer handige apps voor je iPhone? Of wil je zo snel op de hoogte worden gehouden van al het iPhone-nieuws? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app!