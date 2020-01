Wat als je een lang gesprek hebt gevoerd in bijvoorbeeld iMessage of WhatsApp en je wil die delen met iemand anders? Dan kun je een stapel screenshots om de beurt opsturen, maar het is makkelijker en duidelijker om er een lange schermafbeelding van te maken. Dat laatste kan je doen met de app Stitch It.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Knippen, schuiven en plakken

In iOS is het helaas niet mogelijk om tijdens het maken van een screenshot een langere pagina in één keer op te slaan. Gelukkig is er een oplossing om toch een schermafbeelding van een lange pagina te maken. Het werkt heel gemakkelijk. Je maakt eerst gewoon schermafbeeldingen door steeds naar beneden te scrollen en een nieuw stukje te pakken. Deze worden opgeslagen in je filmrol. Met de app Stitch It maak je vervolgens van deze losse schermafbeeldingen heel gemakkelijk één lange. Dat doe je als volgt:

Open de app en tik op het plusje rechts onderin; De filmrol wordt automatisch geopend, waar je de foto’s kan selecteren die je aan elkaar wil koppelen; In de app komen ze nu onder elkaar te staan. Je kan nu de volgorde aanpassen door het icoontje met drie streepjes naast de schermafbeeldingen te verschuiven; Als je één van je geselecteerde beelden aantikt, kun je hem croppen. Bij de eerste hoeft dat meestal niet. Bij het tweede plaatje kun je de bovenliggende afbeelding eroverheen schuiven, totdat de letters overeen komen. Aan de onderkant kun je de afbeelding nog inkorten. Een stippellijntje geeft dan aan waar je knipt.

Zo schuif je screenshot voor screenshot al je plaatjes over elkaar heen, totdat ze goed zijn ingesteld. Tik rechts bovenin op ‘Stitch It!’om de verschillende delen aan elkaar te plakken tot een lange schermafbeelding zonder naden.

Stitch It! downloaden

Je kan voordat je de creatie opslag nog markeringen plaatsen of dingen doorstrepen met verschillende kleuren. Zo geef je bijvoorbeeld aan wat een belangrijk stuk van het verhaal is of privé-informatie wegstrepen. Als je een lang artikel hebt gelezen waarvan je het belangrijkste net niet in één scherm kan selecteren, is dat ook gemakkelijk te regelen met Stitch It. Sticht it! is gratis te downloaden, maar er zijn wel advertenties te zien. Daar kom je met €3,49 vanaf.

Meer tips op iPhoned.nl

Het maken van een schermafbeelding kan soms heel handig zijn. Benieuwd hoe je een schermafbeelding maakt op een ander Apple apparaat? Lees dan onze tip over het maken van een schermafbeelding op je Apple Watch of hoe je een schermafbeelding op je Mac(book) maakt. Wil je meer weten over je Apple-apparaat? Op iPhoned.nl verschijnen regelmatig handige tips.