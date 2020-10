Ben jij een vroege vogel, maar wil je je partner niet wekken? Dan kun je een stille wekker zetten op je Watch en wakker worden door zachte tikjes op je pols. Zo werkt het.

Tip: zo stel je een stille wekker in op je Apple Watch

Als je vroeg je wekker moet zetten, kan het natuurlijk dat je partner nog niet hoeft op te staan. Ook als je bijvoorbeeld een dutje doet in het vliegtuig is het handig om anderen niet te storen met jouw wekker. Daarom is het mogelijk om een stille wekker op je Apple Watch in te stellen. In plaats van geluid voel je dan alleen nog kleine tikjes op je pols. Zo werkt het.

Stel eerst een wekker in op je Watch; Open de Wekker-app op je Apple Watch (een oranje icoon met een klokje); Tik op ‘Nieuwe wekker’ en stel de werktijd in; Tik op ‘Stel in’.

Om hier vervolgens een stille wekker van te maken, schakel je simpelweg de stille modus in:

Veeg vanaf de wijzerplaat omhoog op het scherm van je Watch; Druk op het icoon van een belletje om de stille modus in te schakelen.

Zodra het tijd is om op te staan voel je kleine tikjes op je pols, maar hoor je geen geluid. Het is ook mogelijk om de stille modus via je Watch-app op je iPhone in te schakelen. Tik hiervoor op het tabblad ‘Mijn Watch’ en vervolgens op ‘Horen en voelen’. Zet de schakelaar achter ‘Stille modus’ aan.

Meer Apple Watch-tips

Wil je zeker weten dat je altijd een wekker zet? Dan kun je vanaf watchOS 7 een slaapschema instellen op je Apple Watch. Dat doe je heel makkelijk via de Slaap-app. Wil je je Watch ‘s nachts niet om je pols houden, dan is het ook mogelijk om als klokje op je nachtkastje te leggen, door de nachtklokmodus in te stellen. Benieuwd wat je nog meer allemaal met je slimme horloge kunt doen? Bekijken dan ook eens onze Apple Watch-beginnersgids.