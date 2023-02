Zelf stickers maken voor WhatsApp – zo doe je dat (eindelijk) op je iPhone

Het maken van stickers op WhatsApp was lange tijd een omslachtige taak op je iPhone. Dat is nu veranderd: zo maak je nu gemakkelijk een sticker voor WhatsApp.

Stickers maken op WhatsApp

Stickers maken op WhatsApp is al een tijdje mogelijk, maar was altijd een omslachtige taak om te doen op een iPhone. Om stickers te maken op je iPhone had je namelijk altijd een aparte app nodig, omdat de iOS-versie van WhatsApp het maken van stickers zelf nog niet ondersteunde. Vanaf iOS 16 en de nieuwste versie van WhatsApp wordt dit gelukkig een stuk makkelijker.

Sinds iOS 16 is het namelijk mogelijk bij een foto het onderwerp van de foto als het ware los te maken van de achtergrond. Deze functie is perfect voor het maken van stickers, maar dit was tot voor kort nog niet mogelijk. WhatsApp voegde namelijk weer een witte achtergrond toe aan het uit de foto uitgeknipte onderwerp. Daar is met de nieuwste update verandering in gebracht.

Zo maak je een sticker voor WhatsApp in iOS 16

Met de nieuwste update van WhatsApp is het namelijk mogelijk om de uit de foto’s geknipte onderwerpen in WhatsApp te plakken, zonder dat daar nog een achtergrond aan toegevoegd wordt. Zo is het enorm eenvoudig om een sticker te maken van jouw uitgeknipte foto. Dit doe je als volgt:

Open ‘Foto’s’ op je iPhone en kies de foto waar je een sticker van wilt maken; Tik een keer kort op het onderwerp in de foto en houd je vinger daarna op het onderwerp; Sleep het onderwerp weg van de foto en houd het onderwerp ingedrukt; Open ‘WhatsApp’ ondertussen met andere vingers en plak de sticker in het gesprek.

Het slepen van de uitgeknipte foto van Foto’s naar WhatsApp is soms even zoeken. Dit doe je dus door met je vinger op het onderwerp van een foto te tikken en deze te verslepen. Houd je vinger met het onderwerp op het scherm gedrukt en open met je andere vingers WhatsApp (makkelijker is het om dit met twee handen te doen). Sleep de foto vervolgens naar WhatsApp om een sticker te maken op je iPhone.

Werkt de functie nog niet op de je iPhone? Dan moet de update waarschijnlijk nog naar jouw iPhone komen, want WhatsApp rolt de update geleidelijk uit. Als je versie 23.3.77 van WhatsApp op je iPhone hebt staan, komt de nieuwe functie om stickers te maken vanzelf naar je telefoon. Ook leuk om te weten: op precies dezelfde manier voeg je eveneens zelfgemaakte stickers toe aan iMessage en Telegram.

Met de nieuwe update is het dus eindelijk mogelijk om stickers voor WhatsApp te maken op je iPhone zonder een extra app te downloaden. Ben je benieuwd naar meer tips voor WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt.

