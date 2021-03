Vind je het leuk om geanimeerde stickers te versturen via WhatsApp? Goed nieuws: je kunt nu ook stickers van derden importeren in de chat-app. Wij leggen uit hoe je dat doet.

Zo importeer je stickers in WhatsApp

Je vrienden verrassen met een geanimeerde sticker via WhatsApp is natuurlijk erg leuk, maar de voorraad is niet oneindig. Gelukkig kun je nu ook stickerpacks van derde partijen importeren. Zo haal je gemakkelijk een stapel nieuwe bewegende plaatjes in huis. Het toevoegen van stickerpacks aan WhatsApp is niet moeilijk, maar je dient wel versie 2.21.31.2 te draaien op je iPhone. Misschien moet je de app dus eerst updaten voordat je nieuwe stickers kunt importeren.

Zo ga je te werk: Open de App Store op je iPhone; Zoek naar ‘wastickers’; Installeer de sticker-app van jouw keuze; Kies binnen de app voor het stickerpack dat je wil gebruiken en tik op ‘Send to WhatsApp’; Klik vervolgens op ‘Bewaar’.

Mogelijk moet je WhatsApp op je iPhone eerst even afsluiten en opnieuw openen voor de stickers zichtbaar zijn. Vanaf dat moment vind je de stickers op de gebruikelijke plek en kun je ze direct versturen. Heb je zin om creatief bezig te zijn? Dan kun je ook je eigen stickers maken voor WhatsApp.

