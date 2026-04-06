Maurice Snijders
6 april 2026, 14:14
2 min leestijd
Met deze verborgen functie is je iPhone véél beter beveiligd

De toegangscode op je iPhone is waarschijnlijk een cijfercode. Op zich is dat prima, maar een alfanumerieke toegangscode is nog veel veiliger.

Lees verder na de advertentie.

Stel een alfanumerieke toegangscode in

Je kunt je iPhone ontgrendelen via Face ID, Touch ID, of met je Apple Watch, maar over het algemeen heb je ook een toegangscode ingesteld. Voor veel mensen zal dat nog een viercijferige code zijn. Koop je een nieuwe iPhone, dan stel je standaard een zescijferige code in. Die is immers veel moeilijker te achterhalen dan een viercijferige code. Maar het kan nóg veiliger. Je kunt namelijk een alfanumerieke toegangscode instellen. Die kan bestaan uit cijfers, maar ook uit letters, of een combinatie ervan. We laten je zien hoe dat werkt.

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Face ID en toegangscode’;

  3. Vul je huidige code in en scrol naar beneden;

  4. Tik op ‘Wijzig code’;

  5. Tik op ‘Toegangscodeopties’;

  6. Kies voor ‘Aangepaste alfanumerieke code’ en vul je nieuwe code in;

  7. Ga naar ‘Volgende’ en herhaal je code;

  8. Tik op ‘Gereed’.

toegangscode

Oude toegangscode gebruiken

Heb je de alfanumerieke code eenmaal ingesteld, dan kun je je oude toegangscode nog 72 uur lang gebruiken. Dat is voor het geval je de nieuwe code toch nog vergeet. Je krijgt de optie om de oude code in te voeren wel pas nadat je eerst tien keer een verkeerde code hebt ingevoerd.

Je tikt dan gewoon op de ‘Toegangscode vergeten?’ rechtsonder op het scherm. Vervolgens kun je je oude code invoeren via de optie ‘Voer vorige toegangscode in’. Is dat gelukt, dan krijg je ook direct de optie om opnieuw een nieuwe code in te stellen. Volg daarvoor gewoon weer de stappen die we hierboven hebben uitgelegd.

Meer tips?

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Backup en beveiliging Thema Beveiliging iPhone Apple

Bekijk ook

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren