Vanaf nu is het mogelijk om zelf je standaard Mail-app te kiezen in iOS 14. Heb jij bijvoorbeeld Gmail? Dan opent standaard Gmail in plaats van de Mail-app als je een e-mail verstuurt. Zo werkt het.

Tip: Standaard Mail-app instellen in iOS 14

iOS 14 staat in het teken van meer keuzevrijheid voor gebruikers en ontwikkelaars. Vanaf de nieuwste iOS-versie is het namelijk mogelijk om zelf te kiezen welke browser automatisch opent als je een link aantikt, of welke Mail-app opent als je een e-mail wil versturen.

Het was lange tijd een doorn in het oog voor Apple-gebruikers: het niet zelf kunnen kiezen welke apps standaard openen. Dat is nu verleden tijd, want vanaf iOS 14 is het mogelijk zelf je standaard apps instellen. Kies bijvoorbeeld Chrome in als je standaard browser en Gmail als je standaard Mail-app. Dat gaat heel gemakkelijk.

Open de Instellingen-app op je iPhone; Ga naar de gewenste standaard Mail-app, zoals Gmail of Outlook; Tik op ‘Standaard Mail-app’ en kies je favoriete app.

Zie je de optie ‘Standaard Mail-app’ nog niet staan? Kijk dan in de App Store of je de app kunt updaten. Lukt dat niet, dan zit er niets anders op dan nog even geduld te hebben. De functie rolt momenteel uit, waardoor de update voor jouw favoriete Mail-app mogelijk nog even op zich laat wachten.

Wil je op een later moment de standaard Mail-app weer veranderen, dan doe je dat in je Instellingen-app simpelweg via ‘Mail’. Let wel op, want na een app-update kan het zijn dat de standaard Mail-app weer wordt teruggezet. Controleer na een update dus altijd even of de standaard Mail-app nog goed is ingesteld.

Op dezelfde manier stel je een standaardbrowser in op je iPhone, en kun je zelfs een andere standaard zoekmachine instellen. Apple maakt met iOS 14 het systeem een stuk minder gesloten dan voorheen. Na meerdere rechtszaken en klachten van grote ontwikkelaars lijkt Apple nu water bij de wijn te doen.

Benieuwd naar andere functies in iOS 14? Lees dan onze iOS 14-overzichtspagina, of bekijk de video hieronder. Hierin nemen we de 7 belangrijkste functies met je door.