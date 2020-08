Op een iPhone zoek je standaard met Safari, maar er zijn meer manieren om te vinden wat je nodig hebt. Zo stel je een andere standaard zoekmachine in op iOS.

Zoekmachine op iOS veranderen

Google is de standaard zoekmachine op iOS. Alle zoekopdrachten via Safari, Apples eigen browser, worden uitgevoerd door de concurrent. Dat is geen vriendelijke geste vanuit Apple, maar een zakelijke deal. Google tast flink in de buidel voor deze ‘voorkeursbehandeling’.

Niet iedereen is hier echter blij mee. Google duikt steeds vaker op in nieuwsberichten over privacyschandalen en stond onlangs zelfs voor het Amerikaanse Congres om zich te verantwoorden voor vermeend monopolistisch gedrag. Genoeg redenen dus om eens een andere zoekmachine op iOS te proberen:

Pak je iPhone erbij en open de Instellingen-app; Scrol naar beneden en tik op ‘Safari’; Kies ‘Zoekmachine’ en tik op het gewenste Google-alternatief.

Vanaf nu worden al je zoekopdrachten standaard via een andere zoekmachine uitgevoerd. De keuze bestaat uit Bing, Yahoo en DuckDuckGo. Eerstgenoemde is van Microsoft en laatstgenoemde is de meest privacyvriendelijke. DuckDuckGo houdt je zoekopdrachten niet bij en slaat geen persoonsgegevens op.

Houd er wel rekening mee dat alle vier de zoekmachines nét iets anders werken. Een zoekopdracht bij Google laat andere resultaten zien dan een vraag bij DuckDuckGo. Dat komt omdat de zoekmachines andere technieken gebruiken om het internet af te speuren.

Meer keuzevrijheid in iOS 14

Dit najaar brengt Apple iOS 14 uit, dé grote iPhone software-update van 2020. Een subtiele, maar daarmee niet minder belangrijke verandering, is dat je vanaf dan meer keuzevrijheid op je iPhone krijgt.

In iOS 14 kun je namelijk zelf je standaardbrowser en mail-app selecteren. Zo ben je niet langer aangewezen op Apples aanbod. iOS 14 komt uit voor alle iPhones die momenteel op iOS 13 draaien. Check onderstaand artikel voor een overzicht van de vernieuwingen.

