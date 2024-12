Spotify Wrapped 2024 is er: zo zie je jouw favoriete muziek van het jaar

Het is weer de tijd van het jaar, want Spotify heeft de jaarlijkse muzieklijsten uitgebracht. Zo bekijk je jouw Spotify Wrapped 2024!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify Wrapped 2024

Het is inmiddels traditie: aan het einde van het jaar brengt Spotify een overzicht uit met jouw favoriete nummers, artiesten en albums. Dat is dit jaar niet anders, want Spotify Wrapped 2024 is beschikbaar. Je vindt jouw persoonlijke muziekoverzicht van 2024 nu terug in de Spotify-app. Met de nieuwe afspeellijst ‘Jouw topnummers van 2024’ kun je luisteren naar jouw favoriete muziek van dit jaar.

In de afspeellijst geeft Spotify je een verzameling van jouw honderd meest beluisterde nummers. Dat is lang niet alles, want met Spotify Wrapped krijg je een uitgebreid overzicht te zien van jouw muzikale hoogtepunten in 2024. Zo zie je welke artiesten je het vaakst hebt geluisterd in één maand, wat je favoriete podcast is én hoeveel minuten je dit jaar in totaal naar Spotify hebt geluisterd. Wil je weten hoe jouw jaaroverzicht eruitziet? Wij leggen je uit hoe je jouw Spotify Wrapped 2024 vindt!

Zo vind je jouw jaaroverzicht

Spotify Wrapped 2024 is inmiddels voor alle abonnees van de muziekdienst beschikbaar. Om het jaaroverzicht te bekijken open je de Spotify-app op je iPhone of iPad. De muzieklijst is ook te vinden via de website van Spotify. Heb je Spotify op je toestel geïnstalleerd en ben je ingelogd? De kans is groot dat jouw Spotify Wrapped automatisch in beeld verschijnt als je de app voor het eerst opent. Gebeurt dit niet? Volg dan deze stappen:

Open Spotify op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Home’ in de onderste menubalk om naar de homepagina te gaan; Kies vervolgens rechtsboven voor ‘Wrapped’ Tik tot slot linksboven op ‘Jouw Wrapped’.

Heb je jouw Spotify Wrapped van 2024 gevonden? Zodra je op ‘Jouw Wrapped’ hebt getikt zie je alle informatie over jouw muzikale jaar. Zo ontdek je welke genres jouw favoriet waren, wat jouw muzikale evolutie van 2024 is en nog veel meer. Is jouw Wrapped zo leuk dat je het overzicht wilt delen met je vrienden of op sociale media wilt zetten? In dat geval kun je bij ieder scherm onderin op ‘Deel dit verhaal’ tikken. Je kiest daarna zelf op welke manier en waar je het overzicht deelt.

Apple Replay 2024

Met Spotify Wrapped weet je precies wat jouw favoriete nummers, artiesten, genres en albums van 2024 zijn. Daarvoor geldt wel één voorwaarde, want je moet geabonneerd zijn op Spotify. Ben je dat niet, maar wil je wel een overzicht zien van jouw muzikale jaar op bijvoorbeeld Apple Music? Dan hoef je niet meer te wachten, Apple Replay 2024 is namelijk eerder deze week al verschenen! Lees hier alles over de terugblik van Apple Music.

Apple Replay is overigens vrijwel het hele jaar beschikbaar, want je kunt iedere maand zien welke nummers je het vaakst hebt beluisterd. Dat is het grote voordeel van Apple Music, daar zie je het hele jaar door welke nummers je favoriet zijn. Spotify Wrapped verschijnt daarentegen slechts één keer per jaar. Bekijk hier jouw Spotify Wrapped 2024 en check hier je meest beluisterde nummer op Apple Music!