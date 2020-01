Je gebruikt Spotify waarschijnlijk de hele dag door om naar afspeellijsten, albums, nummers en podcasts te luisteren. Met deze handige, maar onbekende tips haal je alles uit de muziekstreamingdienst.

De 7 beste Spotify-tips

Apple Music doet een aardige poging, maar Spotify is al sinds jaar en dag de populairste app om naar muziek te luisteren. In de basis is het programma heel simpel: een liedje afspelen kan iedereen. Er zijn echter meer dan genoeg functies die wat beter verstopt zitten. Met deze Spotify-tips haal je deze trucs makkelijk bovenwater.

1. Bespaar data met downloaden

Een hoge audiokwaliteit en je internetbundel zijn geen vrienden van elkaar. Wanneer je aan het eind van de maand mb’s te kort komt is het verstandig om je favoriete albums of nummers te downloaden. Zo kun je ze ook afspelen zonder (mobiele) internetverbinding, omdat de tracks op je iPhone staan.

Tijdens het scrollen door de bibliotheek tik je simpelweg op de drie puntjes. Selecteer daarna ‘Downloaden’. Je kunt geen losse nummers downloaden, maar wel podcastafleveringen. Wanneer je toch losse nummers wilt downloaden voor gebruik moet je een afspeellijst maken.

Tik hiervoor op de drie puntjes als je een nummer luistert en selecteer ‘Toevoegen aan’. Kies vervolgens ‘Nieuwe playlist’ en geef een naam op. Voeg net zoveel nummers aan je afspeellijst toe als je wilt en download de selectie door de schakelaar te verschuiven.

Ook interessant: Apple Music vs Spotify: dit is de beste muziekdienst voor iOS

2. Het beste geluid

Heb je een goede headset? Dan is het zonde om nummers niet in de optimale kwaliteit af te spelen. In Spotify kun je kiezen om nummers in lage, normale (96 kbps), hoge (160 kbps) en zeer hoge kwaliteit (320 kbps) te streamen. Deze laatste optie is vergelijkbaar met de kwaliteit van een mp3-bestand op je Mac.

Spotify haalt het qua audiokwaliteit niet bij concurrenten als Tidal of Qobuz, maar je moet een getraind oor hebben om dit verschil te merken. Uiteraard is het zo dat je meer data verbruikt wanneer je kiest voor een hoge streamingkwaliteit.

Standaard staat deze instelling op automatisch. Om een hogere of lagere kwaliteit te kiezen ga je naar het ‘Bibliotheek’-tabblad en tik je op het tandwiel-icoon rechtsboven. Scrol naar beneden en selecteer onder het kopje ‘Geluidskwaliteit’ de gewenste kwaliteit.

Ook interessant: Haal alles uit Apple Music met deze 7 tips

3. Houd pottenkijkers buiten de deur

Zin om naar je favoriete guilty pleasure te luisteren? Zet dan de privé-sessie aan. Hierdoor wordt je luisteractiviteit niet gedeeld met vrienden. Ga hiervoor naar Instellingen (tandwiel-icoon rechtsboven in bibliotheek) en verschuif de schakelaar bij ‘Privé-sessie’. Zodoende houdt Spotify ook geen rekening met deze foute plaatjes bij de aanbevelingen: wel zo handig!

4. Gouwe ouwe

Heb je zin in muziek uit de jaren ’70 of ’80? Gebruik dan een specifieke zoekfunctie zodat je alleen nummers uit die periode krijgt. Ga naar het Zoeken-tabblad en vul bijvoorbeeld “year:1980-1990” in. Je krijgt nu nummers, albums en afspeellijsten te zien die tijdens dat decennium zijn uitgebracht.

Deze zoekopdracht kun je nog verder verfijnen door het oeuvre van een specifieke band eraan vast te plakken. Zoek bijvoorbeeld op “year:1980-1990 Metallica” om naar de nummers van weleer te luisteren. Je kunt ook de woorden ‘and’, ‘or’ of ‘not’ of genres (zoals “genre:rock”) gebruiken om je zoekopdracht te verfijnen.

5. Koppel Spotify aan Google Maps

Je hoeft niet langer van app te wisselen om tijdens het rijden een ander liedje op te zetten. Apple Music en Spotify werken met Google Maps samen zodat je tijdens het rijden je ogen op de weg kunt houden.

Ga hiervoor in Google Maps naar de instellingen, tik op ‘Navigatie’ en selecteer ‘App voor het afspelen van muziek’. Kies hier voor Spotify en bevestig je keuze door een machtiging af te geven. Tijdens het navigeren kun je nu naar muziek luisteren, de track pauzeren of doorspoelen zonder dat je Google Maps hoeft af te sluiten.

Lees ook: Zo activeer je in Google Maps muziekintegratie van Spotify of Apple Music

6. Maak je eigen radio

Heb je een lekker nummer opstaan en ben je op zoek naar meer van dit soort liedjes? Met Spotify is het heel makkelijk om een eigen radiostation op te starten, zodat je vergelijkbare tracks krijgt voorgeschoteld. De muziekdienst houdt hierbij onder meer rekening met tempo en genre.

Tik hiervoor op de drie bolletjes wanneer je aan het luisteren bent en selecteer ‘Ga naar Nummerradio’. Spotify zoekt nu vergelijkbare nummers op zodat jij in de stemming blijft. Natuurlijk kun je deze afspeellijst downloaden voor offline gebruik of volgen, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe tracks.

7. Jij bent de dj

Spotify heeft meerdere functies waardoor jij de muziek naar jouw hand kunt zetten. Onder het kopje ‘Afspelen’ in de instellingen vind je bijvoorbeeld de optie ‘Crossfade’. Hiermee kun je nummers in elkaar laten overlopen zodat er geen moment stilte valt.

Wanneer je de schakelaar bij ‘Autoplay’ aanzet gaat de app continu door met liedjes afspelen, ook als je huidige album of playlist is afgelopen. Spotify selecteert hiervoor tracks die ongeveer hetzelfde klinken. Een optie hieronder vind je ‘Behind the lyrics’. Als je dit aanzet krijg je tijdens het luisteren naar muziek triviale feitjes over de artiest of het nummer op het scherm te zien.

Wil je nog meer uit Spotify halen? Check dan ons artikel over de verborgen functies van de streamingdienst.

Volg het laatste nieuws over Spotify