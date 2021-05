Het beste moment in een Spotify-podcast delen: zo doe je dat

Spotify heeft het makkelijker gemaakt om een podcast met familie en vrienden te delen. Door een tijdstempel te gebruiken deel je direct het meest interessante stukje van de show met familie en vrienden.

Een podcast delen in Spotify

Podcasts worden steeds belangrijker voor Spotify en volgens het bedrijf luistert inmiddels een kwart van alle gebruikers ernaar. Het delen van een podcast was tot nog toe niet zo fijn omdat sommige shows wel uren kunnen duren.

Spotify heeft daarom nu een tijdstempel (of in het Engels: timestamp) ingebouwd. Hierdoor kun je direct het meest interessante stukje van een show delen. Dat werkt zo:

Download eerst de nieuwste versie van Spotify via de App Store; Check? Ga nu naar de podcastaflevering die je wil delen; Tik op het deel-icoon rechtsonder in het scherm; Verschuif de schakelaar bij “Vanaf [tijdstempel] delen”; Kies nu waar je het podcaststukje wil delen, zoals WhatsApp, Instagram of via een link.

Zodra de ontvanger op jouw link klikt, kan hij of zij direct naar het fragment luisteren. De nieuwe functie is dus bijvoorbeeld ideaal als gespreksstarter. Soms zegt de presentator van een podcast iets interessants waar jij het met je vrienden over wil hebben. Je kunt een normaal liedje niet van een tijdstempel voorzien.

Muziek delen, maar dan mooier

Spotify kondigde daarnaast twee functies aan om het delen van muziek mooier te maken. Je kunt Spotify Canvas nu ook op Snapchat gebruiken. Met Canvas kunnen artiesten een bewegend clipje bij hun muziek plaatsen, in plaats van een statische achtergrond. Je kon Spotify Canvas eerder al delen op Instagram.

Ook het deelmenu zelf is aangepakt. De indeling is op de schop gegaan en je krijgt voortaan een preview te zien wanneer je een Spotify Canvas deelt op social media. Op die manier zie je direct hoe het clipje eruitziet op jouw Snapchat- of Instagram-profiel.

