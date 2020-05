Klaar met Spotify Premium? Gelukkig zeg je je abonnement binnen no-time op. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Spotify Premium opzeggen: zo werkt het

Voor een bepaald bedrag per maand kan je onbeperkt muziek luisteren op Spotify. Je kan afspeellijsten maken, nummers offline luisteren en er komen geen advertenties tussendoor. Voor 9,99 euro per maand heb je een normaal Spotify Premium-abonnement, maar met een Family-abonnement betaal je 14,99 euro voor maximaal zes personen.

Luister je toch minder muziek dan gedacht, of vind je de advertenties tussendoor niet zo erg? Dan is het mogelijk om je Spotify Premium-abonnement stop te zetten. Zo doe je het:

Open de accountpagina van Spotify in je browser; Log in en kies ‘abonnement wijzigen’; Hier worden de verschillende abonnementen beschreven. Scroll naar beneden en tik onder Spotify op ‘Premium annuleren’; Bevestig je keuze door op ‘Ja, annuleren’ te tikken.

Het is natuurlijk ook mogelijk om in hetzelfde menu je abonnement te wijzigen naar een ander type, zoals bijvoorbeeld een studentenabonnement. Maar let op: wanneer je een studentenabonnement opzegt, kun je voor 12 maanden geen nieuw studentenaccount aanmaken. Dat komt omdat de muziekdienst dan opnieuw moet verifiëren dat je student bent.

Spotify per brief opzeggen

Kom je er niet uit, dan is het ook mogelijk om je abonnement per mail op te zeggen. Vul daarvoor het voorbeeldformulier in en stuur het document retour naar breakup@spotify.com. Het kan wel een paar dagen duren voordat je antwoord krijgt van de klantenservice.

Ben je niet tevreden over de muziekstreamingdienst? Spotify is druk bezig met vernieuwingen om de app gebruiksvriendelijker te maken. Onlangs vernieuwde Spotify ook de app en is het homescherm aangepast. Ook voegde de muziekdienst nieuwe functies toe, zoals de mogelijkheid om gezamenlijk een afspeellijst te maken.

