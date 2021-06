Spotify op je iPod luisteren? Het kan met deze ‘app’

Denk jij nog weleens terug aan de iPod? Je bent niet de enige! Een ontwikkelaar heeft een webversie van de iPod gemaakt waarmee je naar Spotify en Apple Music kunt luisteren. De ‘app’ is gratis.

Zo luister je Spotify op een iPod

De iPod veranderde niet alleen het bedrijf Apple, maar ook de hele muziekindustrie. Het iconische apparaat kwam uit in 2001 en zorgde ervoor dat je overal en altijd naar je favoriete liedjes kon luisteren. Apple verkoopt de iPod touch nog steeds, maar het doel van de gadget is inmiddels ingepikt door de iPhone.

Van een beetje nostalgie wordt echter niemand slechter. Software-ontwikkelaar Tanner Villarete heeft een website gebouwd waarmee je op een iPod naar Spotify en Apple Music kunt luisteren. Uitproberen? Zo werkt het:

Ga naar de website van Tanner Villarete; Selecteer ‘Sign In’, helemaal onderin. Je navigeert door de iPod met de pijltjes van je toetsenbord; Kies Apple Music of Spotify en log in bij de muziekdienst met je aanmeldgegevens; Ben je ingelogd? Dan kan het luisteren beginnen!

De ‘app’ werkt beter op je Mac dan op je iPhone. Je kunt op je telefoon namelijk niet aanmelden bij Spotify. Dat is jammer, want de bediening is op je iPhone wél beter. Je kunt hierbij namelijk aan het bekende draaiwieltje van de iPod draaien.

Villarete heeft de iPod compleet nagebouwd. Je kunt dus bijvoorbeeld genieten van ‘Cover Flow’. Deze functie was voor zijn tijd revolutionair, want alle albumhoezen werden op een hele fraaie manier gepresenteerd.

Er zit ook één spelletje in de nieuwe iPod: Brick. Deze game lijkt heel erg op Pong. Je moet alle blokjes aan de bovenkant van het spel kapotmaken door het stuiterende balletje precies goed aan te tikken. Je doet dit door de balk aan de onderkant slim heen- en weer te bewegen.

