Spotify heeft een nieuwe knop op de iPhone én iPad: dit kun je ermee

Spotify heeft een nieuwe knop toegevoegd aan de applicatie voor de iPhone en iPad! Benieuwd wat je ermee kunt? Dit is de functie van de nieuwe button!

Spotify voegt nieuwe knop toe

Gebruik je de applicatie van Spotify regelmatig op de iPhone en iPad? Dan heb je er vanaf nu een nieuwe knop bij, want Spotify heeft de app aangepast. De nieuwe button is toegevoegd aan de menubalk onderin de app op de iPhone. Op de iPad vind je de nieuwe knop aan de linkerkant van de Spotify-app. In deze menubalk vond je voorheen drie knoppen, maar daar is nu een vierde bijgekomen. Naast ‘Home’, ‘Zoeken’ en ‘Bibliotheek’ vind je nu ook ‘Maken’ in de menubalk onderin de app.

Met de nieuwe knop krijg je toegang tot verschillende functies in de Spotify-app. De ‘Maken’-button is dus niet bedoeld voor slechts één snelkoppeling, in plaats daarvan open je een nieuw menu met de knop. Zodra je op ‘Maken’ tikt krijg je vier opties in Spotify. Het is mogelijk om een nieuwe playlist, een gezamenlijke playlist, een blend of een jam te beginnen. Deze features zijn veel gemakkelijker vindbaar met de nieuwe knop in Spotify.

Vier opties

Maak je vaak zelf afspeellijsten aan op Spotify? Dat gaat veel gemakkelijker met de nieuwe knop in Spotify. Je kunt zowel een eigen als een gedeelde playlist starten met de button. Bij een gezamenlijke afspeellijst kunnen andere gebruikers ook nummers toevoegen, dat is bij de eerste optie niet mogelijk. In de eerdere versie van Spotify moest je meer stappen doorlopen om een playlist aan te maken, maar dat is nu dus niet meer het geval.

Daarnaast is de nieuwe knop in Spotify een snelkoppeling naar de functies ‘Blend’ en ‘Jam’. Dit zijn relatief nieuwe onderdelen van de muziekdienst, die zijn bedoeld om met andere luisteraars te gebruiken. ‘Blend’ combineert muzieksmaken in een gedeelde afspeellijst met vrienden, zodat je zelf geen playlist hoeft te bedenken. Bij ‘Jam’ luister je samen met vrienden naar dezelfde muziek, ook als je niet bij elkaar in de buurt bent.

Meer over Spotify

De nieuwe knop in Spotify is dus vooral handig voor het beginnen van nieuwe afspeellijsten en luistersessies. Voor gebruikers zal de button even wennen zijn, omdat de bibliotheek in Spotify niet meer op dezelfde plek staat. Het is niet mogelijk om de volgorde van de knoppen in de menubalk aan te passen, die optie geeft Spotify niet. Spotify heeft de nieuwe versie van de applicatie inmiddels voor iedereen uitgerold, waardoor de knop voor alle gebruikers beschikbaar is.

Zie jij de nieuwe knop in Spotify nog niet? Controleer dan of je Spotify hebt bijgewerkt naar de nieuwste versie in de App Store. Het duurt doorgaans even, voordat nieuwe functies bij alle gebruikers zichtbaar zijn. Spotify voegt regelmatig nieuwe features toe aan de applicatie, om het gebruikersgemak te verbeteren. Dat mag ook wel, want de muziekdienst is recent weer duurder geworden. Wil je de hogere prijzen vermijden? Lees dan hier hoe je de prijsverhoging van Spotify voorkomt!