Spotify heeft nu de Mixing Tool – grote update die de app nóg leuker maakt

Spotify heeft een nieuwe functie toegevoegd! Met de Mixing Tool wordt Spotify nog leuker, wij leggen je uit hoe de nieuwe feature werkt.

Spotify introduceert Mixing Tool

Er is weer een nieuwe functie beschikbaar in Spotify! De muziekdienst is uitgebreid met de Mixing Tool, die de overgang tussen nummers veel beter maakt. Spotify beschikt al langer over een optie om nummers sneller in elkaar over te laten lopen, door het volgende nummer maximaal twaalf seconden voor het einde van een lied te starten. Daar krijg je nu nog veel meer opties bij, want Spotify heeft de Mix Tool voor alle gebruikers uitgerold.

Spotify kondigde de nieuwe functie al in augustus aan, maar voegde de Mix Tool toen nog niet toe aan de applicatie. Dat is nu wél het geval, waardoor je een nieuwe knop ziet boven al je afspeellijsten. Deze button heet ‘Mixen’ en zorgt ervoor dat nummers veel beter in elkaar overlopen. Spotify doet dat automatisch voor je, maar je kunt nummers ook zelf mixen. Wij vertellen waar je de nieuwe functie in Spotify vindt.

Mixen in Spotify: zo werkt het

Updaten maar! In de nieuwste versie van Spotify krijgen al je afspeellijsten er een nieuwe knop bij. Spotify heeft ‘Mixen’ toegevoegd aan alle afspeellijsten die je zelf hebt aangemaakt. Je kunt playlists van andere gebruikers dus niet mixen, ook niet als je ze hebt opgeslagen op je telefoon. De Mixing Tool is vanaf versie 9.0.84 beschikbaar in Spotify. Heb je de nieuwste softwareversie geïnstalleerd? Dan vind je de nieuwe feature als volgt:

Open ‘Spotify’ op je smartphone, tablet of computer; Ga naar ‘Bibliotheek’ en kies één van je afspeellijsten; Tik boven de afspeellijst op ‘Mixen’; Bewerk tot slot iedere overgang door op ‘Auto’ tussen nummers te tikken.

Heb je de Mixing Tool in Spotify ingeschakeld bij je afspeellijst? Spotify stelt dan automatisch een gemixte overgang voor tussen ieder nummer. Je kunt deze overgang bewerken door op ‘Auto’ te tikken. In dat menu heb je veel mogelijkheden om de muziek aan te passen. Zo kun je naar je eigen voorkeur instellen op welke manier het volume in elkaar overgaat, welke effecten de overgang heeft en op welk moment het volgende nummer begint. Met de update brengt Spotify dus veel nieuwe functies naar de app.

Meer over Spotify

De Mixing Tool laat je ook kiezen hoe lang de overgang tussen nummers moet duren. je hebt daarbij de keuze tussen twee, vier of acht maten. Spotify geeft aan dat deze overgang het beste klinkt als nummers ongeveer hetzelfde tempo hebben. Heb je een overgang zelf bewerkt? Je kunt deze vervolgens opslaan in je afspeellijst, zodat de nummers in elkaar overlopen zoals jij hebt ingesteld. Het is (nog) niet mogelijk om zelf gecreëerde overgangen met andere gebruikers te delen. Mogelijk komt die optie later wel, omdat het nu nog om een testversie van de Mixing Tool van Spotify gaat.

Onderin de Mixing Tool biedt Spotify opties als Fade, Rise, Blend, Wave, Melt en Slam, die voor verschillende overgangen tussen nummers zorgen. Ben je benieuwd hoe die klinken? Gebruikers kunnen nu aan de slag met de nieuwe functie in Spotify, mits je een betaald abonnement hebt. De Mixing Tool is enkel beschikbaar voor gebruikers met Spotify Premium en is in de recentste versie van Spotify uit te proberen. Wil je meer weten over de muziekdienst? Bekijk hier alles over Spotify: