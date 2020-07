Vanaf nu kun je Spotify-liedjes vanaf je Mac(Book) naar een Chromecast in de buurt streamen, zoals een slimme speaker. Je hoeft dus niet langer liedjes vanaf je telefoon aan te zetten. Zo werkt het.

Spotify vanaf Mac naar Chromecast streamen in 5 stappen

Het heeft even mogen duren, maar wie de meest recente Spotify-update (versie 1.1.38) op haar of zijn Mac installeert kan eindelijk streamen naar een Chromecast. Voorheen was het al wel mogelijk om deze stream te beheren en kon je bijvoorbeeld de muziek pauzeren of hervatten, maar hiervoor moest je het liedje wel vanaf je iPhone opzetten.

Spotify vanaf je Mac naar een Chromecast streamen doe je zo:

Werk Spotify bij naar de meest recente versie; Zet een nummer/album/podcast aan die je wil luisteren; Klik tijdens het luisteren op het icoontje met daarin een computer en speaker, rechts van de muziekbalk onderaan; Tik op het apparaat waarnaar je wil streamen; De audio begint als het goed is af te spelen op de door jouw gekozen Chromecast.

Vervolgens wordt alle audio via dit apparaat afgespeeld, totdat jij hier verandering in brengt. Je kunt ‘gewoon’ nieuwe liedjes of albums aanzetten zoals je gewend bent, of bijvoorbeeld bepaalde nummers overslaan. Het volume kun je niet bij alle apparaten vanaf je Mac regelen. Wil je naar een andere Chromecast streamen? Open dan wederom de lijst met beschikbare apparaten en tik deze aan.

De verbetering zorgt ervoor dat je niet langer hoeft te stuntelen. Voorheen kon je namelijk wel streams beheren vanaf je Mac, dus bijvoorbeeld een liedje pauzeren en hervatten, maar dan moest je deze wel eerst vanaf je iPhone aanzetten. Dat is vanaf nu dus niet meer nodig, want je kunt de audio gewoon vanaf je Mac (of Windows-computer) aanzetten en beheren.

Meer tips voor Spotify

Een liedje aanzetten kan vrijwel iedereen, maar Spotify heeft meer om het lijf. Wist je bijvoorbeeld dat je nummers via AirPlay van Apple naar speakers kunt streamen? En ben je al op de hoogte van Summer Rewind, Spotify’s persoonlijke afspeellijst met jouw hitjes van vorige zomers?