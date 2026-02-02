Deze geheime Spotify-knop ken je nog niet (en die is héél handig)

Luister je regelmatig naar Spotify? In dat geval moet je deze geheime Spotify-knop kennen, want die maakt de applicatie veel handiger!

Spotify-knop

Spotify is misschien wel dé manier om je favoriete nummers, podcasts en luisterboeken af te spelen. De muziekdienst voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de applicatie, waardoor de kans groot is dat je ze nog lang niet allemaal kent. Bepaalde features en knoppen zijn goed verborgen, terwijl ze wél heel handig zijn. Eén van die functies is de timer, een knop die Spotify na bepaalde tijd automatisch pauzeert.

Spotify heeft de timer al jaren geleden toegevoegd aan de applicatie. Sinds 2019 kun je de knop gebruiken om Spotify vanzelf te stoppen. Dit is vooral handig als je naar de muziekdienst luistert voordat je gaat slapen, met de button voorkom je dat Spotify de hele nacht audio blijft afspelen. Op die manier wordt je ’s nachts niet wakker door muziek die nog afspeelt en mis je jouw favoriete nummers niet. Klinkt dat goed? Hier vind je de geheime Spotify-knop!

Timer instellen bij Spotify

Het instellen van een timer is mogelijk bij alle audiobestanden in Spotify. Bij nummers, audioboeken en podcasts kun je een eindtijd instellen om te voorkomen dat de audio onnodig lang blijft doorspelen. Dit is niet alleen handig voordat je gaat slapen, maar ook als je bijvoorbeeld over een bepaalde tijd moet vertrekken. Met de timer stopt de audio vanzelf op het door jou gekozen moment. Je vindt de Spotify-knop als volgt:

Open de Spotify-app; Ga naar een afspeellijst naar keuze en tik op een nummer om af te spelen; Tik onderin het scherm op de menubalk met de titel van het nummer; Kies voor de de drie streepjes rechtsonder in beeld; Ga naar ‘Timer’; Selecteer tot slot de duur van de timer.

Bij het instellen van de timer kun je kiezen voor 5, 10, 15, 30, 45 of 60 minuten. Het is ook mogelijk om voor het ‘Einde van het nummer’ te kiezen, zodat Spotify automatisch stopt na het huidige nummer. Bij audioboeken en podcasts is de Spotify-knop minder goed verborgen, daar staat de timer standaard naast de knoppen voor het terugspoelen, pauzeren en doorspelen van de audio.

Meer over Spotify

Spotify biedt met de timer de mogelijkheid om luisterboeken na één hoofdstuk automatisch te pauzeren. Bij podcasts kun je een timer instellen op het einde van de aflevering, zodat er niet vanzelf nog een aflevering wordt afgespeeld. De verborgen Spotify-knop is een enorm handige toevoeging, die ervoor zorgt dat je niks mist van je muziek, podcasts en audioboeken.