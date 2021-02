Spotify gaat muziek met lossless audio streamen voor een hogere prijs. Dit is waarom deze extra Spotify HiFi-kwaliteit waarschijnlijk geen zin heeft voor jou.

Spotify HiFi-kwaliteit de moeite waard?

Spotify had begin deze week een flinke stapel aankondigingen, maar de meest opvallende is Spotify HiFi. Dit is een duurder abonnement waarmee je muziek kunt luisteren met lossless audio. Dat betekent dat er geen compressie is doorgevoerd om de audiobestanden klein te houden. Het luisteren van de muziek klinkt alsof er een cd is aangezet.

Het is nog onduidelijk hoe duur dit abonnement gaat worden en wanneer we er gebruik van kunnen maken, maar de interesse is gewekt. Na de onthulling ontstond online al snel de vraag waarom Apple dit nog niet heeft gedaan. Maar laten we een andere vraag stellen: heb je het wel nodig?

Van laag naar zeer hoog

In de Spotify-app kun je nu al aangeven hoe goed de muziek moet klinken. Dat doe je door naar de instellingen te gaan en voor ‘audiokwaliteit’ te kiezen. Hier bepaal je wat de kwaliteit moet zijn als je via wifi luistert, of als je van je 4G/5G-verbinding gebruikmaakt. Hogere kwaliteit betekent immers dat je meer data verbruikt.

Specifiek heb je vier gradaties: laag, normaal, hoog en zeer hoog met een andere bitrate. Hoe hoger de bitrate, hoe meer informatie er per seconde wordt verwerkt. Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog en wordt het audiobestand groter.

Op Spotify betekent ‘laag’ een bitrate van 24 kbit/s. Met ‘normaal’ stream je met 96 kbit/s: beide relatief laag. Dan krijg je ‘hoog’ met een zeer degelijke 160 kbit/s, ook kun je kiezen voor ‘zeer hoog’ met een bitrate van maar liefst 320 kbit/s. Daarmee zit Spotify al boven Apple Music met een maximale bitrate van 256 kbit/s.

Meer altijd beter?

Met Spotify HiFi gaat het bedrijf daar dus nog verder boven zitten, zonder kwaliteitsverlies. Als muziekliefhebber wil je jouw muziek natuurlijk in optimale vorm luisteren, anders is het zonde. Maar heb je daar wel wat aan?

Op deze website kun je een test doen, om te zien of je verschil hoort tussen 320 kbit/s en lossless audio via jouw geluidssysteem. Probeer dus bijvoorbeeld eens je favoriete speakers, oordopjes of koptelefoon uit.

Op de website kies je voor ‘do the test’. Daarna kies je voor drie versies. Hoe langer de test, hoe beter het resultaat. De website belooft dat je met de kortste test van 5-10 minuten al een aardig idee krijgt, maar die van 15-30 minuten geeft het beste resultaat. Je krijgt fragmenten in drie versies te horen: A, B en X. Je doel is om aan te geven of X en A of X en B hetzelfde zijn.

Let op: doe deze test niet via een mobiel netwerk, want er wordt flink wat data gebruikt.

Resultaat

De kans is groot dat je helemaal geen verschil hoort tussen ‘zeer hoog’ van Spotify en lossless audio. Heb je een uitstekend audiosysteem en ben je een audiofiel, dan kan Spotify HiFi (zodra het abonnement in Nederland verkrijgbaar is), absoluut een meerwaarde zijn. Veel gebruikers kunnen waarschijnlijk beter dat extra geld in hun zak houden.

