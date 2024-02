Spotify heeft een geheim spel: zo speel je de verborgen game

Spotify is natuurlijk dé plek om naar je favoriete muziek te luisteren, maar het blijkt nu dat Spotify ook een geheim spel heeft. Zo vind je de game in je afspeellijst!

Geheim spelletje in Spotify

Spotify voegt geregeld nieuwe functies toe aan de app, zo heeft het hartje plaatsgemaakt voor een nieuwe knop en kun je nu alvast jouw afspeellijst voor 2025 samenstellen. Dat zijn leuke features, die direct in beeld verschijnen zodra je Spotify opent. Toch is dat niet altijd het geval, zo heeft Spotify in het geheim een spel verstopt in jouw afspeellijst.

Met het spelletje kun je alle nummers in jouw afspeellijst ‘opeten’. Ze worden dan verzameld in een rij achter je pijltje. Op de achtergrond worden de nummers één voor één afgespeeld, totdat je alle liedjes uit je afspeellijst hebt verzameld. Een erg leuk spel om een nieuwe afspeellijst te leren kennen, of om in het vliegtuig of in de trein te spelen. Zo vind je het verstopte spel in Spotify!

Hier vind je het verstopte spel

Het gaat om een verborgen functie van Spotify, dus je moet even zoeken naar het spel. Heb je een lange reis voor de boeg of vind je het leuk om alle nummers van een afspeellijst snel te ontdekken? Dan is het spelen van ‘Eat this playlist’ een goede oplossing! Zo vind je de functie in Spotify:

Open ‘Spotify’ op je iPhone; Ga naar een afspeellijst naar keuze; Tik op de drie puntjes onder de titel van de afspeellijst; Scrol naar beneden; Kies tot slot voor ‘Deze playlist opeten’.

Zodra je het spel op Spotify hebt gestart is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk nummers verzamelt achter het pijltje. Raak je de rand van je beeldscherm met de pijl? Dan is het spel afgelopen. Pas wel op, want het is ook niet toegestaan om de nummers in je rij te raken met het pijltje. Doe je dat wel? Ook dan is het spel afgelopen. Hoe meer nummers je hebt verzameld, hoe moeilijker het spel dus wordt.

Meer tips voor Spotify

Het is overigens aan te raden om je iPhone op ‘Niet storen’ te zetten als je het spel op Spotify gaat spelen, zodat de notificaties niet in de weg staan. Zeker bij een lange afspeellijst ben je wel even bezig met het verzamelen van alle nummers. Zo hoor je in korte tijd veel verschillende muziek van een playlist, ideaal als je lang onderweg bent of even niks te doen hebt.

Helaas is het niet mogelijk om het spel op Spotify te pauzeren. Zorg er dus voor dat je de app niet afsluit, want dan gaat je score verloren.