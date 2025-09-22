3 Spotify-functies die je beter kunt uitschakelen (op deze manier)

Spotify introduceert regelmatig meer functies, maar ze zijn lang niet allemaal handig. Deze drie Spotify-functies kun je beter uitschakelen!

Functies van Spotify

Luister jij naar je favoriete nummers, albums en podcasts in Spotify? In dat geval krijg je er regelmatig nieuwe functies bij, want Spotify brengt geregeld updates uit. De muziekdienst voert vaak handige veranderingen door, maar dat is niet altijd het geval. Het is daarom aan te raden om eens in de zoveel tijd de instellingen van Spotify te controleren, omdat nieuwe features in sommige gevallen standaard aan staan. Deze drie functies kun je beter uitschakelen in Spotify!

1. Canvas

Spotify is één van de populairste manieren om onderweg naar muziek en podcasts te luisteren. Dat is vaak ook het moment, waarop je juist wilt besparen op de accu van je iPhone en op je mobiele data. Het is daarom aan te raden om ‘Canvas’ in Spotify uit te schakelen, want deze functie verbruikt veel meer energie en data dan nodig is. Met Canvas speelt Spotify korte, herhalende beelden bij de nummers af.

Dat zijn doorgaans beelden uit de videoclip van het nummer of korte filmpjes van de artiest. Canvas staat standaard aan in Spotify, waardoor het verstandig is om de feature uit te schakelen. Het vertonen van video’s kost meer mobiele data, waardoor je mogelijk (te) snel door je mobiele abonnement gaat. Daarnaast verbruikt je iPhone meer energie, met als gevolg dat het toestel sneller aan de lader moet. Wil je dat voorkomen? Het uitschakelen van de Spotify-functie gaat als volgt:

Open ‘Spotify’; Ga naar het tabblad ‘Home’; Tik linksboven op je profielfoto; Ga naar ‘Instellingen en privacy’; Open ‘Content en weergave’; Zet de schakelaar achter ‘Canvas’ uit.

2. Knop ‘Maken’

Spotify voegt met updates niet alleen nieuwe functies toe, er verschijnen ook regelmatig meer knoppen in de applicatie. Eén van de nieuwste knoppen is ‘Maken’, die een prominente plek in de applicatie heeft gekregen. Je vindt de Maken-knop in de navigatiebalk, die altijd zichtbaar is onderin de Spotify-app. Met de button krijg je direct toegang tot een aantal functies, maar dat is lang niet voor alle gebruikers nodig.

Met de Maken-knop kun je een afspeellijst, gezamenlijke playlist, Blend of Jam starten in Spotify. Gebruik je deze functies zelden? In dat geval is het handiger om de button in Spotify uit te schakelen. De Maken-knop staat op de plek waar je voorheen de snelkoppeling naar de Bibliotheek vond, waardoor je de button vermoedelijk snel per ongeluk aantikt. Zo voorkom je dat:

Open ‘Spotify’;

Ga naar het tabblad ‘Home’;

Tik op je profielfoto linksboven in beeld;

Ga naar ‘Instellingen en privacy’;

Kies voor ‘Content en weergave’;

Zet de schakelaar achter ‘Knop Maken’ uit.

3. Downloaden via mobiele data

Het uitschakelen van Canvas is een gemakkelijke manier om ervoor te zorgen dat Spotify minder mobiele data verbruikt. Wil je nog meer besparen op je databundel? Dan kun je ook nummers of zelfs complete albums downloaden via Spotify. Deze muziek staat vervolgens op je iPhone (of andere smartphone), zodat je ook offline naar Spotify kunt luisteren. Zo verbruikt Spotify helemaal geen mobiele data tijdens je luistersessie.

Daarbij moet je wel opletten dat deze downloads niet via het mobiele netwerk gebeuren. Bij de instellingen van Spotify kun je zelf kiezen op welke manier alle nummers, albums en podcasts worden opgeslagen. Het is belangrijk om downloads via het mobiele netwerk uit te schakelen, omdat je anders wél mobiele data verbruikt. Wil je voorkomen dat je onverwacht hoge mobiele kosten hebt? Zet de volgende functie dan uit in Spotify:

Open ‘Spotify’;

Ga naar het tabblad ‘Home’;

Tik op je profielfoto linksboven;

Kies voor ‘Data besparen en offline’;

Zet de schakelaar achter ‘Downloaden via mobiele data’ uit.

Meer over Spotify

Heb je deze drie functies uitgeschakeld in Spotify? In dat geval verbruikt Spotify minder mobiele data en is de applicatie energiezuiniger. Dat is niet alles, want je voorkomt ook dat je per ongeluk op de Maken-knop tikt.