Tip: Zo voeg je mensen toe aan een Spotify Family-account

Het Spotify Family-account is heel handig om met meerdere mensen een Spotify Premium-account te delen. Zo kun je familieleden toevoegen aan een Family-account.

Tip: Familieleden toevoegen aan een Spotify Family Premium-account

Het is al een aantal jaar mogelijk om een familie-abonnement af te sluiten via Spotify. Zo kun je de kosten voor een Premium-account delen met je familieleden. Voor een vast bedrag per maand luister je onbeperkt muziek zonder reclame. Ieder gezinslid of huisgenoot heeft via het abonnement dan een eigen account. Zo kun je een Spotify Family-account delen:

Ga naar deze pagina en log in; Kies in het menu aan de linkerkant voor ‘Premium Family’; Als je het abonnement nog niet met vijf anderen deelt, kun je hier op de lege vakjes klikken om familieleden toe te voegen; Voer het e-mailadres in van de persoon die je wil toevoegen en stuur een uitnodiging. Het is ook mogelijk om een link te sturen; Familieleden krijgen de uitnodiging in hun inbox en kunnen deze bevestigen; Daarna kunnen zij inloggen met een bestaand Spotify account, of een nieuw account aanmaken.

Je kunt met maximaal zes personen gebruikmaken van een Family-account. Een standaard Spotify-abonnement kost een tientje per maand, maar voor een familie-aansluiting die je met vijf anderen kunt delen betaal betaal je vijftien euro. Als je de kosten deelt ben je dus veel goedkoper uit.

Officieel moet je hiervoor op hetzelfde adres wonen, al gebeurt dit natuurlijk lang niet altijd. Voorheen controleerde Spotify met een gps-test of de personen die een familie-abonnement hadden ook daadwerkelijk op hetzelfde adres woonden. Daar is Spotify inmiddels mee gestopt.

