Deze nieuwe Spotify-functie is nu beschikbaar (en die moet je proberen)

Spotify heeft een nieuwe functie toegevoegd, die de muziekdienst verandert in een volwaardige dj. Hier vind je de nieuwe feature!

Er is weer een nieuwe functie in Spotify beschikbaar! De muziekdienst heeft een update uitgebracht, waarmee de applicatie verandert in een volwaardige dj. De nieuwe functie in Spotify werkt met kunstmatige intelligentie en werd al in 2023 uitgebracht. In Nederland en België was de dj-functie lange tijd niet beschikbaar, maar daar heeft Spotify deze week verandering in gebracht. Je vindt de dj nu als testversie in de applicatie.

Met de nieuwe functie hoef je zelf geen nummers meer toe te voegen aan de wachtrij, in plaats daarvan selecteert Spotify alle muziek voor je. De nummers worden begeleid door de dj, die tussendoor aankondigingen doet over het volgende lied. Alle nummers worden automatisch geselecteerd, gebaseerd op de muziek die je recent hebt geluisterd. Bevalt dat niet? Dan kun je ook verzoekjes indienen bij de dj in Spotify.

Spotify-dj gebruiken: zo doe je dat

De nieuwe functie is nu in Nederland en België te gebruiken als bèta. Dat betekent dat het nog om een testversie gaat, waar Spotify op de achtergrond aan werkt. De nieuwe dj in Spotify is daardoor nog niet beschikbaar in het Nederlands. Je kunt kiezen voor Engels, Spaans, Duits, Frans, Portugees en Italiaans bij de kunstmatige stem. Benieuwd waar je de nieuwe functie vindt? Zo schakel je de dj bij de muziekdienst in:

Open de Spotify-app; Tik op ‘Zoeken’; Voer ‘DJ’ in en tik op de afspeellijst onder de naam ‘DJ’; De muziek begint vervolgens automatisch te spelen.

De Spotify-dj bepaalt zelf welke muziek er wordt afgespeeld. Ben je juist op zoek naar een bepaald muziekgenre of een specifieke stemming? Tik dan op de blauwe cirkel rechtsonder in beeld, daar kun je een verzoek invoeren bij de dj. Let wel op, want deze optie werkt niet als je muziek via wifi afspeelt op een externe speaker. Je kunt verzoeken op dit moment alleen nog in het Engels invoeren. Spotify geeft daarbij automatisch al een aantal opties, die je simpelweg kunt aantikken om de muziek van de dj aan te passen.

Met de nieuwe Spotify-dj hoef je niet meer na te denken over de muziek die je op de achtergrond afspeelt. Heb je vrienden of familie over de vloer? Dan kun je een simpele opdracht invoeren bij de dj, vervolgens wordt er automatisch passende muziek afgespeeld. Het is (nog) niet mogelijk om van tevoren te bekijken welke nummers in de wachtrij staan, dat blijft vooralsnog een verrassing met de slimme functie in Spotify.

De muziek kun je wel aansturen door op de blauwe cirkel te tikken en voor 'Let DJ pick' te kiezen. Met deze knop speelt de dj iets anders af, dat vooral handig is als je geen verzoek wilt intypen in Spotify. Het is de verwachting dat de functie in de toekomst wordt uitgebreid met een Nederlandstalige dj.