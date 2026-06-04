Spotify verbruikt stiekem heel veel data: zet deze 3 functies snel uit

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
4 juni 2026, 19:36
3 min leestijd
Spotify verbruikt stiekem heel veel data: zet deze 3 functies snel uit

Muziek luisteren in de trein, de auto of op de fiets is fijn. Alleen gebruikt Spotify soms meer mobiele data dan je lief is. Maar daar kun je iets aan doen.

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Spotify verbruikt stiekem heel veel data: zet deze 3 functies snel uit

Spotify is heerlijk voor onderweg. Even een playlist aanzetten en je kunt gaan. Maar stiekem kan de app kan best wat van je maandelijkse internetdata afsnoepen. Zeker als je vaak onderweg luistert en je mobiele databundel niet al te groot is.

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Gelukkig kun je daar zelf wat aan doen. Natuurlijk is het slim om zoveel via wifi te luisteren, maar Spotify heeft ook meerdere functies die ongemerkt extra data gebruiken. Zet je deze functies uit, dan blijft er meer over van je bundel.

1. Streamingkwaliteit: zet hem niet te hoog

De eerste instelling om te checken is de streamingkwaliteit via mobiele data. Die bepaalt hoe goed je muziek klinkt als je niet op wifi zit. Je vindt de functie door in Spotify te tikken op ‘Home’ en daarna op je profiel-icoontje. Kies vervolgens voor ‘Instellingen en privacy > Mediakwaliteit’. Onder het kopje ‘Streamingkwaliteit met mobiele data’ pas je dit aan.

streamingkwaliteit mobiel spotify

Zet de instelling niet op ‘zonder kwaliteitsverlies’, ‘zeer hoog’ of ‘hoog’. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer data Spotify nodig heeft. Kies liever voor een lagere stand, zoals ‘Normaal’ of ‘Laag’ als je vaak onderweg luistert.

2. Canvas uitzetten

Ook de functie Canvas mag je best uitzetten. Dat zijn de korte bewegende beelden die je soms ziet bij nummers. Leuk om te zien, maar zeker niet nodig. Als je Spotify vooral gebruikt om muziek te luisteren, heb je er ook weinig aan.

spotify canvas uitzetten

De functie vind je door te tikken op ‘Home’ en je profiel-icoontje. Kies vervolgens voor ‘Instellingen en privacy > Content en weergave’. Zet vervolgens de optie bij ‘Canvas’ uit.

3. Niet doen: downloaden via mobiel

De derde boosdoener is de functie Downloaden via mobiel. Heb je Spotify Premium, dan kun je muziek downloaden om offline te luisteren. Dat is verstandig, maar doe het dan wel via wifi.

downloaden mobiele data spotify

Maar als Spotify nummers, albums of podcasts via je mobiele verbinding binnenhaalt, zit je zo aan je datalimiet. Zet daarom de functie downloaden via mobiel uit. Dan voorkom je dat Spotify stiekem een hele playlist binnenhaalt als je per ongeluk op de knop met het downloadpijltje tikt.

De functie is te vinden door op ‘Home’ en je profiel-icoontje te tikken. Kies vervolgens voor ‘Data besparen en offline’. Zet hier vervolgens de functie ‘Downloaden via mobiele data’ uit.

Extra tip: mobiele data besparen door deze functie áán te zetten

Wil je nog zuiniger zijn, dan kun je de functie ‘Datasaver’ aanzetten. Dit is de naam van de databesparingsmodus in de app. Daarmee gebruikt Spotify minder mobiele data. Dat is vooral handig als je bijna door je bundel heen bent, maar toch muziek wilt blijven luisteren.

De functie vind je wederom in de instellingen van Spotify. Kies voor ‘Data besparen en offline’. Daarna hoef je alleen nog de de functie bij ‘Datasaver’ aan te zetten.

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Bron afbeelding: Andrea Piacquadio
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