Als je onderweg naar Spotify luistert, gebruik je de data van je mobiele bundel. En dat wil je liever niet. Deze tips helpen je om data te besparen.

Spotify data besparen: de drie beste tips om je bundel te ontzien

Muziek streamen is heerlijk, maar het tikt snel aan op je mobiele data. Gelukkig biedt Spotify handige functies waarmee je het dataverbruik drastisch kunt verlagen. Ontdek hoe je met een paar simpele aanpassingen urenlang kunt blijven luisteren zonder je bundel te plunderen.

De snelste manier om met Spotify data te besparen is door de optie ‘Datasaver’ te gebruiken. Deze functie vermindert de streamingkwaliteit en schakelt andere functies uit die veel data gebruiken.

Spotify data besparen: mobiele databundel ontzien door Datasaver aan te zetten Start Spotify en tik onderaan op de knop ‘Home’; Tik op je profielafbeelding; Kies voor ‘Instellingen en privacy’; Tik op ‘Data besparen en offline’; Zet de functie bij ‘Datasaver’ op aan.

Lagere geluidskwaliteit instellen

Standaard staat de kwaliteit bij het streamen via mobiel netwerk op ‘Automatisch’. Spotify kiest dan zelf de beste streamingkwaliteit. Hoe beter of sneller je internetverbinding, hoe beter de geluidskwaliteit. Dat betekent ook dat Spotify meer van je mobiele databundel gebruikt en het meer data kost als je een goede verbinding hebt.

Je kunt ook zelf de kwaliteit van het streamen instellen. De geluidskwaliteit is dan wat langer, maar dat betekent ook dat Spotify minder van je databundel snoept. Je stelt de geluidskwaliteit op de volgende manier in:

Tik onderaan op ‘Home’;

Vervolgens tik je bovenaan op je profielfoto;

Kies daarna voor ‘Instellingen en privacy’;

Tik op ‘Audiokwaliteit’;

Onder ‘Streaming via mobiel netwerk’ selecteer je de optie ‘Laag’.

Je moet zelf even met de verschillende opties experimenteren. Als je de geluidskwaliteit toch niet goed genoeg vindt kun je de kwaliteit op bijvoorbeeld ‘Normaal’ zetten.

Muziek downloaden

Je kunt de muziek ook downloaden. Als de muziek eenmaal op je iPhone of ander apparaat staat, gebruikt de app je mobiele databundel vrijwel niet meer. En dat maakt dit een uitstekende manier om data te besparen in Spotify. Je moet er alleen rekening mee houden dat je voor het downloaden van de muziek wel even verbonden moet zijn met een wifi-netwerk, anders kost het je alsnog veel van je bundel.

Daarna volg je onderstaande stappen om de muziek in Spotify te downloaden en zo je mobiele databundel te ontzien. We laten je in dit voorbeeld zien hoe je één van je eigen afspeellijsten met muziek kunt downloaden. Maar het is ook mogelijk om een individueel nummer te downloaden of alleen een specifiek album binnen te halen.

Open Spotify en tik onderaan op ‘Bibliotheek’;

Tik op de afspeellijst die je wilt downloaden;

Tik op het bolletje met het pijltje naar onderen;

Spotify gaat nu de muziek downloaden, dit kan eventjes duren afhankelijk van je internetsnelheid.

Het downloaden is klaar als je bij elk nummer dat je wilt downloaden een groen bolletje met een pijltje ziet.

Meer tips?

