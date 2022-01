Overstappen van Spotify naar Apple Music? Zo doe je dat

Ben jij net als Neil Young en Joni Mitchell helemaal klaar met Spotify? Lees in dit artikel hoe je de muziekbibliotheek van Spotify synchroniseert met Apple Music en eenvoudig kunt overstappen. Zo bewaar je al jouw artiesten en voorkeuren, maar hoef je niets meer te maken te hebben met Spotify.

Spotify verliest Neil Young

Het was het grootste nieuws rondom Spotify de afgelopen week. Singer-songwriter Neil Young haalt zijn volledige oeuvre van de Zweedse streamingsdienst en plaatste het onder andere op Apple Music en Amazon Music. De aanleiding voor deze verhuizing waren de podcasts van de Amerikaanse Joe Rogan. Sommige genodigde gasten verkondigden in deze The Joe Rogan Experience soms nepnieuws rondom Covid-19. Volgens Young deed Spotify niet genoeg om dit tegen te gaan. Inmiddels heeft het streamingsplatform stappen ondernomen.

Ben jij het helemaal eens met Neil Young en Joni Mitchell? Wij helpen jou om ook de overstap te maken naar een andere muziekstreamingsdienst, zoals Apple Music.

Overstappen van Spotify naar Apple Music

Om te overstappen van Spotify naar Apple Music heb je in eerste instantie natuurlijk de Apple Music-app nodig, die standaard op je iPhone staat. Met de app SongShift is het eenvoudig om je favoriete playlists van Spotify te kopiëren naar Apple Music. Lees in het onderstaande stappenplan hoe je dit doet.

SongShift

Stappenplan overstap Spotify naar Apple Music Download en open de app SongShift en tik op ‘Apple Music’. Tik onderin op ‘Spotify’ en log op de pagina in met je Spotify-account; Log op deze pagina in met je Spotify-account. Tik in het hoofdmenu op ‘Continue’ en vervolgens ‘Get Started’; Tik rechtsboven het plus-icoon aan en tik op ‘Setup Source’; Ga naar de tab ‘Playlist’ en tik op het groene Spotify-icoon; Selecteer de playlist die je wilt exporteren naar Apple Music en tik op ‘I’m Finished’.

Herhaal de bovenstaande stappen om meer dan een playlist toe te voegen. De SongShift-app laat gratis gebruikers enkel één playlist per keer toevoegen. Als je alles in een keer wilt doen, moet je een premium-account aanschaffen.

Waarom zou je overstappen op Apple Music?

Naast dat Apple Music in minder ethische dilemma’s betrokken lijkt te zijn, biedt de service ook nog vele andere voordelen aan. Zo is Apple Music extra handig omdat het volledig in Siri is geïntegreerd. Hierdoor zet je eenvoudig met spraakbediening je favoriete muziek op zonder de app te openen. Ook biedt Apple Music muziek in een hogere ‘lossless’ geluidskwaliteit aan. Dat is ideaal voor de audiofielen onder ons.

Ben je helemaal nieuw bij Apple Music? Check dan onze startersgids voor Apple Music om te leren wat de app allemaal te bieden heeft.