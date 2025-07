Spotify voegt handige functie toe aan jouw afspeellijst – zo werkt die

Luister je regelmatig naar Spotify? In dat geval heb je er een nieuwe functie bij, die jouw afspeellijst in Spotify veel beter maakt. Hier vind je die!

Spotify voegt functie toe

Spotify heeft weer een handige functie toegevoegd! De muziekdienst heeft de Discover Weekly-afspeellijst verbeterd met nieuwe regelaars. Deze afspeellijst is voor iedere gebruikers verschillend en is bedoeld om nieuwe muziek te ontdekken. Om dat te bereiken stelt Spotify een persoonlijke afspeellijst voor je samen, die is gebaseerd op de muziek die je eerder hebt geluisterd. Elke maandag vind je in Spotify een unieke Discover Weekly-lijst.

De afspeellijst van Spotify bestaat uit dertig nummers die je nog niet eerder hebt geluisterd. Discover Weekly is een gemakkelijke manier voor kleinere artiesten om een groter publiek te bereiken. Voor luisteraars is dit dé afspeellijst om nieuwe muziek te ontdekken, maar niet iedereen was tevreden met de muzikale suggesties. Daar heeft Spotify nu een oplossing voor bedacht, want Discover Weekly is uitgebreid met genres.

Discover Weekly nóg persoonlijker

Luister je regelmatig naar jouw Discover Weekly-lijst in Spotify? In dat geval heb je er een nieuwe feature bij. In de recentste versie van Spotify kun je selecteren in welk genre je nieuwe muziek wilt ontdekken. Boven de afspeellijst toont Spotify een vijftal genre, waaruit je kunt kiezen. Als je één van deze genres selecteert, past Spotify de Discover Weekly-lijst aan gebaseerd op die muziekstijl. Zo wordt jouw Discover Weekly nóg persoonlijker.

Je kunt bij de afspeellijst op Spotify maximaal één genre op hetzelfde moment selecteren. Vervolgens worden dertig nieuwe nummers binnen deze muziekstijl getoond. Zo kun je Discover Weekly beter aanpassen op je stemming en gemakkelijker meer nummers binnen een genre ontdekken. Wil je juist verschillende muziekstijlen ontdekken? Dan kun je het filter ook weer uitschakelen, zodat je afspeellijst met verschillende genres krijgt.

Nieuwe functie nu beschikbaar

Spotify heeft de genres toegevoegd aan de recentste versie van de app, dus de knoppen zijn inmiddels door iedereen te gebruiken. De genres worden gebaseerd op de muziek die je de laatste tijd hebt geluisterd, waardoor je jouw muziekstijl gemakkelijker kunt beschrijven. Je vindt de Discover Weekly-afspeellijst op het beginscherm van Spotify. Scrol op het beginscherm naar beneden, daar staat de playlist onder ‘Speciaal voor [naam] > Discover Weekly’.

Zie je de nieuwste functie nog niet? Controleer dan of er een update beschikbaar is voor Spotify in de App Store. De muziekdienst brengt regelmatig bijgewerkte softwareversies uit, waarmee nieuwe features en andere verbeteringen naar de applicatie komen. Zo is het sinds kort veel gemakkelijker om nummers, albums en podcasts te downloaden op verschillende apparaten. Benieuwd hoe je dat doet? Lees dan hier meer over het downloaden van muziek via Spotify!