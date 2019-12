Met afleveringen van series die links en rechts uitlekken en films die overal worden besproken is het internet een mijnenveld vol spoilers geworden. Met deze tools die spoilers blokkeren ben je ze te slim af.



Online spoilers blokkeren doe je zo

Als je een spannende plotwending in je favoriete serie of film hebt gezien, is de kans groot dat je dit online wil bespreken met anderen. Niet zo gek dus dat Twitter zichzelf momenteel vult met mensen die de nieuwste Star Wars-film hebben gezien. Heb je echter nog geen tijd gehad om zelf te kijken, dan moet je hard je best doen om alle foto’s, video’s en andere spoilers te ontwijken. Gelukkig maar dat er een aantal tools zijn om dit te doen.

1. Google Chrome: Unspoiler is je beste vriend

Zit je op je Mac of Windows-pc, dan is deze Google Chrome-extensie je beste vriend als het op spoilers ontwijken aankomt. Unspoiler doet precies wat de naam doet vermoeden: het markeert en verbergt alle artikelen en teksten die mogelijk spoilers bevatten. Heb je de extensie geïnstalleerd, vul dan de naam van de film of serie in die je wil verbergen.

Vervolgens waarschuwt de extensie met grote rode balken als er een verdachte tekst op een site staat, ook op Facebook en Twitter zolang je deze pagina’s maar in Chrome geopend hebt. Daarnaast kun je websites op een lijst zetten die wel te vertrouwen zijn. Handig als je bijvoorbeeld weet als een website zorgvuldig omgaat met spoilers en je dus met een gerust hart artikelen over je favoriete serie kunt blijven lezen. Unspoiler is gratis te downloaden, maar werkt alleen in Google Chrome.

→ Download Unspoiler in de Chrome Web Store (gratis)

2. Twitter: zo gebruik je spoilerfilters

Twitter staat bekend als een van de ergste sociale netwerken als het op spoilers aankomt. Gelukkig maar dat de officiële app er een functie voor heeft ingebouwd: het negeren van woorden. Door de juiste hashtags en woorden op te geven, filter je jouw tijdlijn van alle tweets die deze termen gebruiken. Je activeert deze filters als volgt:

Open de Twitter-app; Tik op je avatar; Kies ‘Instellingen en privacy’; Selecteer ‘Inhoudsvoorkeuren’; Kies ‘Genegeerd’.

Vervolgens kun je alle woorden en hashtags ingeven die je niet meer in je tijdlijn wil tegenkomen. In het geval van Game of Thrones kan dat bijvoorbeeld de hashtag #GoT zijn, maar ook willekeurige namen als Jon Snow, Westeros, Tyrion en Lannister. Naast de officiële Twitter-app kun je deze filters ook toepassen in Tweetbot en Tweetdeck, zowel op je iPhone als Mac.

3. Facebook: het handige Social Fixer

Om ook Facebook spoilervrij te maken, moet je iets uitvoeriger te werk gaan. Met de dienst Social Fixer kun je jouw volledige tijdlijn filteren, die alle woorden die je niet wil zien eruit filtert.

Social Fixer werkt zowel voor Safari, Firefox en Chrome, al is het grote nadeel dat het alleen op de Mac beschikbaar is. Houd er dus rekening mee dat je iPhone-tijdlijn nog steeds potentieel vol spoilers zit.