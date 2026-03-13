Klaar met alle spamberichten op je iPhone? Zet deze 3 functies direct aan

Krijg je regelmatig spamberichten binnen op je iPhone? Schakel deze drie functies direct in, om gevaarlijke spam op je iPhone te voorkomen!

Grote kans dat op je iPhone steeds vaker spamberichten binnenkomen. Oplichters worden steeds actiever en verspreiden spam op verschillende manieren. Anonieme oproepen en sms-berichten van onbekende nummers zijn de eenvoudigste manier voor criminelen om potentiële slachtoffers te bereiken. Met deze oproepen en berichten proberen ze belangrijke gegevens te stelen, denk daarbij aan bankgegevens of wachtwoorden.

Het is daarom belangrijk om spamberichten op je iPhone niet te beantwoorden en ze het liefst direct te verwijderen. Dit kost in sommige gevallen veel werk, zeker als je telefoonnummer in een spamlijst terecht is gekomen en regelmatig wordt gebeld. Apple biedt in dat geval een handige functie, want je kunt oproepen van onbekende bellers automatisch stilhouden. Benieuwd hoe je dat doet? Wij vertellen waar je deze slimme instelling vindt.

1. Onbekende bellers stilhouden

Spamberichten kun je eenvoudig voorkomen op je iPhone. Apple heeft een optie toegevoegd aan de instellingen van je iPhone, waarmee onbekende bellers automatisch worden stilgehouden. Krijg je een oproep binnen, maar staat het nummer niet in je contacten? Of wordt je anoniem gebeld? Dan krijg je daar met deze functie geen melding meer van, zodat spamoproepen je niet meer bereiken. Zo schakel je dat in:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Veeg naar beneden en tik op ‘Apps’; Ga naar ‘Telefoon’; Schakel ‘Houd onbekende bellers stil’ in.

Heb je de functie ingeschakeld? Dan worden oproepen van onbekende nummers niet meer doorgelaten. Dit is een eenvoudige manier om de spamberichten op je iPhone te verminderen. Let wel op, want deze functie houdt alle onbekende nummers stil. Verwacht je een belangrijk telefoontje, bijvoorbeeld van het ziekenhuis of de dokter? Dan is het verstandig om onbekende bellers tijdelijk toch door te laten. Doe je dat liever niet? Houd dan de lijst met gemiste oproepen goed in de gaten, daar verschijnen oproepen van onbekende nummers wel.

2. Oproepen filteren

Oproepen van onbekende en anonieme nummers worden nu stilgehouden, maar verschijnen wel nog in je lijst met recente telefoongesprekken. Heb je dat liever niet? Apple biedt dan nóg een slimme functie, die ervoor zorgt dat gemiste oproepen en voicemails van onbekende nummers worden verplaatst naar een aparte lijst. Zo verschijnen spamberichten in een apart overzicht op je iPhone. Dat stel je als volgt in:

Open de Instellingen-app op je iPhone;

Ga naar ‘Apps’;

Tik op ‘Telefoon’;

Zet onder ‘Oproepen filteren’ de schakelaar achter ‘Onbekende bellers’ aan.

Door oproepen te filteren verklein je de kans dat je een onbekend nummer per ongeluk terugbelt. Dat kan nog wel eens gebeuren als je de lijst met gemiste oproepen opent. Tik je dan per ongeluk op een onbekend nummer? Dan wordt direct een telefoongesprek gestart. Het is verstandig om oproepen te filteren, zodat je niet onbedoeld reageert op spamberichten op je iPhone. Als je spamberichten beantwoordt is de kans groter dat je in de toekomst nóg meer spam ontvangt.

3. Filter spam

Krijg je niet alleen spamberichten binnen via de Telefoon-app, maar ook in de vorm van sms-berichten? We raden dan aan om de instellingen van de Berichten-app ook aan te passen. Het is sinds iOS 26 mogelijk om spamberichten te filteren in de Berichten-app. Van deze berichten krijg je geen meldingen binnen én ze worden automatisch in een aparte lijst geplaatst. Je vindt deze instellingen op de volgende manier:

Open de Instellingen-app op je iPhone;

Ga naar ‘Apps’;

Tik op ‘Berichten’;

Schakel ‘Filter spam’ in.

Je iPhone maakt voortaan automatisch onderscheid tussen betrouwbare berichten en spamberichten. In de Berichten-app vind je een aparte lijst met mogelijke spamberichten. Deze lijst zie je in de Berichten-app door op de drie streepjes rechtsboven in beeld te tikken en voor ‘Spam’ te kiezen. Verschijnen daar berichten, die je niet direct herkent? Verwijder deze chats dan direct, zodat je zeker weet dat je niet per ongeluk op een gevaarlijke link tikt.

Meer iPhone-tips

Met deze drie functies maak je eenvoudig een einde aan alle spamberichten op je iPhone. Het is verstandig om alle instellingen in te schakelen, zodat je beter beschermd bent tegen mogelijke spamberichten. Met deze berichten proberen oplichters en criminelen gegevens van je te stelen, of je te leiden naar gevaarlijke websites. Verwijder spamberichten daarom direct, zodat je zeker weet dat jouw gegevens veilig blijven.