Vervelende spamberichten op Instagram – zo stop je dat

Krijg jij veel ongewenste chatverzoeken op Instagram? Met deze functie maak je een einde aan alle vervelende spamberichten op Instagram!

Spamberichten op Instagram

Krijg jij geregeld berichten van spam-accounts op Instagram? Of chatverzoeken van vreemde profielen? Erg vervelend natuurlijk, zeker als het er steeds meer worden. Het komt namelijk steeds vaker voor dat neppe profielen andere gebruikers benaderen via directe berichten op het platform van Meta. Deze spamberichten worden vervolgens direct of via groepen gedeeld op Instagram.

Als je dit soort berichten vaak krijgt, is het verstandig om je instellingen aan te passen op Instagram. Zo kun je zelf bepalen wie je een bericht of chatverzoek kan sturen op het platform. Hetzelfde geldt voor groepsgesprekken: je kunt instellen dat niet iedereen je zomaar toe kan voegen aan een nieuwe groep. Wij zetten een aantal instellingen voor je onder elkaar, waardoor je een stuk minder spamberichten ontvangt op Instagram.

Zo krijg je minder ongewenste berichten op Instagram

Om te voorkomen dat je ongewenste berichten ontvangt op Instagram, moet je naar de instellingen op Instagram gaan. Dat doe je door bij de beginpagina rechtsonder naar je account te gaan, en vervolgens op de drie horizontale streepjes rechtsboven bij je eigen pagina te tikken. Het uitzetten van spamberichten op Instagram gaat daarna als volgt:

Tik op ‘Instellingen en privacy’ bij Instagram; Ga naar ‘Chatberichten en antwoorden op verhalen’; Kies voor ‘Instellingen voor chatberichten’; Tik op ‘Anderen op Instagram’; Schakel ‘Geen verzoeken ontvangen in’; Ga terug naar ‘Opties voor chatberichten’; Kies voor ‘Wie kan jou toevoegen aan groepen?’ onder ‘Groepschats’; Schakel ‘Alleen mensen die je volgt op Instagram’ in.

Met deze instellingen kunnen alleen je eigen volgers nog een direct bericht naar je sturen. Het is aan te raden om je profiel af te schermen, zodat je alle nieuwe volgers moet goedkeuren. Zo weet je zeker dat tussen je volgers geen ongewenste spam-accounts zitten. Op die manier is de kans dat je vervelende spamberichten ontvangt op Instagram veel kleiner.

Meer tips voor Instagram

Met de juiste instellingen voorkom je dus dat je inbox op Instagram gevuld wordt met spamberichten. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over Instagram? Eerder vertelden we al over de nieuwe functie Notes op Instagram en hoeveel je betaalt voor het nieuwe Instagram-abonnement. Bovendien voegde Instagram de meestgevraagde functie ooit toe. Lees hier welke dat is!

