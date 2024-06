Spam voorkomen op Instagram: zo stop je ongewenste berichten

Het lijkt steeds vaker voor te komen: berichten met spam op Instagram. Wil je geen storende berichten meer ontvangen? Wij vertellen hoe je dit voorkomt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spam op Instagram

Heb je ook steeds meer last van spam op Instagram? Dan ben je niet de enige, want veel gebruikers krijgen de laatste tijd ongewenste berichten van nepaccounts. Deze accounts zijn vaak bedoeld om geld of inloggegevens van andere gebruikers op Instagram te stelen. Dat gebeurt op verschillende manieren, vaak proberen de accounts je te volgen en sturen ze je een spambericht in een privé- of groepsgesprek.

Dit kan niet alleen vervelend zijn, je kunt er ook geld of gegevens door verliezen. Vaak zijn deze spamberichten goed te herkennen, maar in de toekomst zal dat steeds moeilijker worden. Het is daarom verstandig om je profiel in ieder geval af te schermen, zodat je geen ongewenste nepaccounts in je lijst met volgers hebt staan. Daarnaast kun je uitschakelen dat iedereen je een bericht mag sturen. Zo doe je dat.

Ongewenste volgers voorkomen

Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, heeft al een systeem om spamaccounts tegen te gaan. Met behulp van algoritmes wordt geprobeerd om nepaccounts te herkennen, maar dat lukt nog lang niet altijd. Heb je last van spam op Instagram? Zet dan eerst je profiel op privé. Dat doe je op de volgende manier:

Ga naar je eigen pagina op Instagram; Tik op de drie streepjes rechtsboven; Kies voor ‘Accountprivacy’; Zet de schakelaar achter ‘Privéaccount’ aan.

Nu kunnen accounts je niet direct volgen, maar moeten nieuwe volgers eerst handmatig goedgekeurd worden. Zo is de kans al kleiner dat je in een lijst met spam terechtkomt op Instagram. Helaas kan het nog steeds voorkomen dat je veel volgverzoeken krijgt van spamaccounts. Hier is niks aan te doen op dit moment, zorg er in ieder geval voor dat ze niet accepteert of terug volgt. Verwijderen is vaak niet nodig, doorgaans verdwijnen de accounts na een tijd vanzelf.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spamberichten vermijden op Instagram

Krijg je geregeld spamberichten in je chatlijst? Ook dat is te voorkomen door de instellingen van je account aan te passen. Om dat te doen ga je opnieuw naar je account op Instagram en tik je op de drie streepjes rechtsboven. Volg dan deze stappen:

Tik op ‘Chatberichten en antwoorden op verhalen’;

Kies voor ‘Instellingen voor chatberichten’;

Ga naar ‘Anderen op Instagram’;

Schakel ‘Geen verzoeken ontvangen’ in;

Ga terug naar ‘Opties voor chatberichten’;

Tik op ‘Wie jou aan groepschats kan toevoegen’;

Kies voor ‘Alleen mensen die je volgt op Instagram’.

Nu kunnen alleen je eigen volgers nog een chatbericht naar je sturen. Zeker met een privéaccount is dit een effectieve maatregel om spam op Instagram tegen te gaan. Het is te hopen dat Instagram in de toekomst nepaccounts automatisch wegfiltert, maar op deze manier houd je de meeste spamberichten al tegen op het platform. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over Instagram? Bekijk dan al onze artikelen hieronder!