Songwhip: liedjes delen voor alle streamingdiensten met je vrienden

Muziek delen met je vrienden is behoorlijk lastig als iedereen een andere streamingdienst gebruikt. Geen nood! Songwhip maakt het delen van liedjes weer een stuk makkelijk.

Songwhip: liedjes delen met je vrienden (voor alle streamingdiensten)

Wanneer je wel eens liedje wilt delen met je vrienden loop je wel eens problemen aan. Niet iedereen gebruikt namelijk dezelfde streamingdiensten. Wanneer je dan een leuk nummer vanuit Apple Music wilt delen met je vrienden op Spotify wordt het vervelend. Ze moeten dan het nummer handmatig gaan opzoeken.

Er is echter een veel makkelijkere manier om muziek te delen met je vrienden. Via de website Songwhip krijg je bij elk liedje meerdere linkjes te zien naar de bekendste streamingdiensten. Zo kan iedereen het liedje dat je hebt gedeeld meteen beluisteren in zijn of haar eigen streamingdienst.

Voordat je een van je favorieten liedjes kunt delen met je vrienden, moet je wel iets doen. Je moet het liedje namelijk opzoeken op de Songwhip-website. Je hoeft daarvoor niet eerst een account te maken en de website is geheel gratis. Om een link te maken voor het delen van liedjes volg je de onderstaande stappen.

Songwhip: makkelijk liedjes delen met je vrienden voor alle streamingdiensten Surf naar de Songwhip-website; Klik op ‘Make a music link’; Zoek naar het liedje (of plak de link) in het tekstvak; Klik op de naam van het liedje in de lijst met zoekresultaten; Kopieer de url en deel de website met je vrienden.

De website Songwhip ondersteunt streamingdiensten als Spotify, Apple Music, YouTube (Music), Tidal, Soundcloud en nog veel meer. Wanneer je een liedje écht heel leuk vindt, staan er ook linkjes waar je het liedje kunt kopen dat je wilt delen.

