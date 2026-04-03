Heb je weinig tijd en is de accu van je iPhone (bijna) leeg? Met deze handige truc kun je jouw iPhone veel sneller opladen!

iPhone sneller opladen

Ben jij je iPhone vergeten op te laden? Of is de accu sneller leeg gegaan dan je had verwacht? In dat geval wil je jouw iPhone zo snel mogelijk weer opladen. Dat kun je doen door je iPhone simpelweg aan de lader te leggen, maar het kan dan even duren om het gewenste batterijpercentage te bereiken. Heb je weinig tijd om de iPhone op te laden? Dan is er een simpele truc, waarmee je jouw iPhone veel sneller kunt opladen.

Met de vliegtuigmodus ingeschakeld laadt je iPhone veel sneller op. De vliegtuigmodus is ontworpen om je mobiele data en wifi uit te schakelen tijdens een vlucht, maar dat is niet het enige voordeel. Deze functie zet alle radioverbindingen op je iPhone uit, waardoor het toestel veel minder stroom verbruikt. Het opladen van je iPhone gaat sneller als het apparaat weinig stroom verbruikt, waardoor de vliegtuigmodus een slimme truc is om snel meer batterijpercentage te krijgen.

Vliegtuigmodus inschakelen

De vliegtuigmodus komt dus niet alleen van pas tijdens je vlucht, maar ook als je jouw iPhone snel wilt opladen. Je kunt de functie op verschillende manieren inschakelen op je iPhone. De instelling staat standaard in het Bedieningspaneel van de iPhone, veeg daarvoor rechtsboven op het scherm omlaag en tik op het vliegtuigsymbool. Zie je dit symbool niet? Dan kun je de vliegtuigmodus ook op de volgende manier activeren:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Zet de schakelaar achter ‘Vliegtuigmodus’ aan; Schakel de vliegtuigmodus op dezelfde manier weer uit als je iPhone voldoende is opgeladen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de vliegtuigmodus ingeschakeld? Sluit je iPhone dan direct aan op de lader, zodat het toestel zo snel mogelijk kan opladen. Het is aan te raden om je iPhone helemaal niet te gebruiken, want alleen dan bereik je binnen korte tijd een hoger batterijpercentage. De vliegtuigmodus is ook een slimme truc om minder stroom te verbruiken als de accu van je iPhone bijna leeg is. Met deze functie ingeschakeld gaat de accu net wat langer mee.

Is je iPhone weer opgeladen? Of heb je geen tijd meer en moet je iPhone van de lader? Vergeet dan niet om de vliegtuigmodus weer uit te schakelen, want de functie heeft ook een aantal nadelen. Wifi en mobiele data worden uitgeschakeld, waardoor je dus niet bereikbaar bent. Berichten komen niet binnen als de vliegtuigmodus actief is, dus zorg ervoor dat je deze functie niet onnodig gebruikt. Je schakelt de vliegtuigmodus uit bij de instellingen van je iPhone of in het Bedieningspaneel.

De vliegtuigmodus is een slimme truc om je iPhone sneller op te laden of om stroom te besparen als de accu bijna leeg is. Met deze functie blijft Bluetooth wel ingeschakeld op je iPhone, maar die instelling kun je handmatig uitzetten om nóg meer stroom te besparen. In het algemeen geldt: als je iPhone minder functies en verbindingen heeft, verbruikt je toestel minder stroom en gaat het opladen sneller.