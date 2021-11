Snelkoppeling maken in Snapchat: superhandig (ook voor je streak)

Met een snelkoppeling wordt het supermakkelijk om een Snap naar meerdere mensen te sturen. Daarnaast komt het goed van pas voor het behouden van een lange Snapstreak. Wij leggen je haarfijn uit hoe je zo’n snelkoppeling in Snapchat maakt.

Snelkoppeling maken in Snapchat: snel en makkelijk

Wanneer je in Snapchat regelmatig Snaps (een video of foto) naar verschillende vrienden stuurt, moet je eigenlijk wel een snelkoppeling maken. Je kan dan in één keer de hele groep selecteren om de Snap te sturen.

Hiermee wordt het dus ook makkelijker om je Snapchat streak vol te houden, want je kan niet meer per ongeluk een van je vrienden vergeten. Hoe je een snelkoppeling in Snapchat op je iPhone maakt, lees je in het stappenplan hieronder.

Een snelkoppeling in Snapchat maken doe je zo: Maak een Snap en tik rechtsonder op ‘Stuur naar’; Tik in het tekstvak op ‘Versturen naar…’ en daaronder op ‘Snelkoppeling aanmaken’; Selecteer de personen die je wil toevoegen aan de snelkoppeling; Tik bovenaan op ‘Kies Emoji’ en selecteer een emoji die je wil gebruiken voor de snelkoppeling; Onderaan tik je op ‘Snelkoppeling aanmaken’.

Zo gebruik je de snelkoppeling

Wanneer je een Snap wil maken om naar je vrienden in de snelkoppeling te sturen, ga je als volgt te werk.

Maak een Snap en tik rechtsonder op ‘Stuur naar’; Tik op de emoji van de snelkoppeling die je net hebt gemaakt en tik op ‘Selecteren’ om iedereen in de groep aan te vinken; Tik vervolgens onderaan op het pijltje om de Snap te sturen.

Snelkoppeling verwijderen of aanpassen in Snapchat

Heb je een snelkoppeling gemaakt die je niet meer nodig hebt? Dan is de groep ook weer eenvoudig te verwijderen (of aan te passen). Dit doe je op de volgende manier.

Maak een Snap en tik op ‘Stuur naar’; Tik op de knop ‘Snelkoppelingen’ en kies de snelkoppeling die je wil verwijderen; Hier voeg je vrienden toe of verwijder je ze door het vinkje aan te passen. Om een snelkoppeling weg te gooien, tik je rechtsboven op het prullenbakicoontje; Kies voor ‘Opslaan’ als je de snelkoppeling hebt aangepast of op ‘Ja, verwijder deze snelkoppeling’ als je hem weg wil gooien.

Meer over Snapchat

Snapchat is een gratis app die met name onder jongeren razend populair is. Via de dienst deel je foto’s en korte video’s met anderen. De app is ook favoriet bij bekende Nederlanders en influencers.

Snapchat bestaat sinds september 2011. De app werd gemaakt door studenten van de Stanford-universiteit in Californië. De originele oprichters zijn Evan Spiegel, Bobby Murphy en Reggie Brown.

Sindsdien is er veel veranderd en er krijgt de app regelmatig grote updates. Snapchat is helemaal gratis te downloaden en installeren voor iOS.

