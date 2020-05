Tip: je Snapchat-account en Snapchat verwijderen doe je zo

Of je nou klaar bent met Snapchat of een nieuw account wil aanmaken, dan is het verstandig om je huidige Snapchat-account te verwijderen. Snapchat verwijderen doe je in vijf stappen.



Je Snapchat-account verwijderen

Jarenlang is Snapchat razendpopulair geweest, maar steeds minder mensen openen de app met het spookje. Als je om welke reden dan ook van je Snapchat-account af wil, kun je deze net als ieder ander account verwijderen. Dit gaat echter niet zomaar via de app zelf. Hoe je dit dan wel regelt, lees je in deze tip.

Open Snapchat en tik linksboven op je profielfoto; Tik vervolgens rechtsboven op het tandwiel-icoontje om naar de instellingen van de app te gaan; Hier scroll je helemaal naar beneden waar je op ‘Uitloggen’ drukt. Selecteer nogmaals ‘Uitloggen’ in het venster dat verschijnt; Ga naar deze website en log in met je Snapchat-gegevens; Voer hier nogmaals je gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op doorgaan. Je Snapchat-account verwijderen is nu gelukt.

Je Snapchat-account is niet meteen van de aardbol verdwenen. Om gebruikers de kans te geven om hun beslissing nog terug te draaien, wordt je account eerst 30 dagen gedeactiveerd. Deze staat dan op non-actief, maar je gegevens worden nog wel bewaard. Als je dan toch besluit je account niet te verwijderen, kun je in die periode simpelweg weer inloggen om je account weer te activeren.

Snapchat-gegevens bewaren

Doe je in deze 30 dagen echter niks met je account, dan wordt deze permanent verwijderd. Dat betekent dat je ook al je data die verzameld is in de tijd dat je snaps hebt verstuurd en ontvangen verdwijnt. Wil je sommige herinneringen of gesprekken die in Snapchat zijn opgeslagen nog wel bewaren?

Dan is het belangrijk dat je eerst je gegevens opvraagt bij Snapchat. Deze bieden de mogelijkheid om deze data op te vragen. Zo gaan bijzondere of grappige herinneringen die de app heeft bewaard om bijvoorbeeld flashbacks te geven niet verloren, maar kun je wel met een gerust hart daarna je account verwijderen.

Als je de app helemaal niet meer wil gebruiken, kun je nadat je je account hebt verwijderd ook de app zelf van je iPhone verwijderen. Dit doe je net zoals bij andere apps door deze ingedrukt te houden totdat de icoontjes gaan wiebelen. Tik op het kruisje dat erbij staat en vervolgens op ‘Verwijder’.

Om nog een stapje verder te gaan als je wat meer offline wil leven, kun je bijvoorbeeld ook je Facebook-account verwijderen. Ook je Instagram-account verwijderen doe je op eenzelfde manier. Fijn is dat je net zoals bij Snapchat hierbij vooraf al je Instagram-data kan downloaden, zodat je niet alles wat je ooit hebt gedeeld meteen verliest.

