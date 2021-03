Wil je alles uit Snapchat kunnen halen? In dit uitgebreide artikel vind je handige tips voor Snapchat dus lees snel verder.

Snapchat tips

Snapchat was lange tijd razend populair. Wereldwijd had de app ruim 100 miljoen gebruikers en ook in Nederland was het één van de meest gebruikte social media-apps.. Inmiddels neemt de populariteit van de app flink af, maar in sommige kringen wordt het nog onverminderd gebruikt. Heb jij nog nooit Snapchat gebruikt en wil je ermee beginnen, of wil je er meer over weten? Dan is deze gids geschikt voor jou.

Wat is Snapchat?

Snapchat is een app waarmee je foto’s en video’s naar anderen stuurt. Je kunt mensen selecteren waarvan je wil dat ze het kunnen zien, maar je kunt jouw content ook openbaar publiceren, zodat iedereen die je volgt het kan zien. Belangrijk kenmerk van Snapchat is dat geopende foto’s en filmpjes na een aantal seconden verdwijnen. Ze blijven dus nooit op het netwerk circuleren.

Zo begin je

Om Snapchat te gebruiken, moet je wel eerst even een account aanmaken bij de dienst. Gelukkig werkt dat heel simpel. Je vult een e-mailadres, een wachtwoord en je geboortedatum in. Daarna kies een gebruikersnaam en kun je van start.

Omdat Snapchat een sociaal platform is, voeg je nu wat mensen toe die je kent. Dat kun je gewoon doen door je telefooncontacten toe te voegen, maar je kunt mensen ook toevoegen via hun gebruikersnaam. Dat kan altijd nog door in Snapchat linksboven in het scherm op je profiel te tikken en dan ‘vrienden toevoegen’ te kiezen. Via dit venster kun je ook bekijken wie jou hebben toegevoegd en wie je vrienden op Snapchat allemaal zijn.

Wegwijs worden in het hoofdscherm

Snapchat bestaat uit tabbladen waar je tussen kunt navigeren onderin. Het hoofdtabblad is het icoontje van een camera. Hier zie je beelden van je camera (voor- of achterkant) waarmee je snel een kiekje schiet door op de ronde witte knop te tikken. Verder staan er ook nog wat icoontjes in beeld. We gaan ze allemaal even af.

Je ziet een icoontje met twee pijltjes in een rondje. Hiermee wissel je tussen je selfiecamera en de camera aan de achterkant. Daaronder zie je een bliksem-icoontje. Daarmee bepaal je of je wel of niet flitst bij het nemen van een foto.

Met het film-icoontje voeg je snaps toe aan je tijdlijn. Door het muzieknoot-icoontje voeg je muziek toe aan je foto of video. Druk je op het pijltje naar beneden, dan zie je nog meer foto- en filmopties. Zo kun je meerdere snaps tegelijk sturen, een zelfontspanner aanzetten kun je foto’s maken in portretmodus.

Onderin in het midden staat een grote ronde knop. Dat is de sluiterknop waarmee je een foto neemt. Houd ‘m ingedrukt om een filmpje op te nemen. Naast de sluiterknop zie je links twee vierkantjes. Door hierop te tikken kun je foto’s uit je foto- of filmrol toevoegen. Rechts van de sluiterknop staat een smiley. Tik hierop en houdt de camera voor je eigen gezicht of die van een vriend of vriendin. Je kunt nu allerlei grappige maskers en filters uitproberen. Verder in dit artikel lees je daar meer over.

Linksboven vindt je je profiel. Daar kun je nieuwe contacten toevoegen, check je je vrienden, kun je Snapchats toevoegen aan je verhaal en ga je naar de instellingen via het tandwieltje rechts bovenin. Op de Snap Kaart in je profiel zie je de locatie van Snapchat-vrienden die hun locatie delen. Je kunt zelf instellen of je jouw locatie met je vrienden deelt door erop te tikken en ‘Onzichtbare modus’ aan- of uit te zetten.

Foto’s en video’s maken en verzenden

In het hoofdscherm maak je zoals gezegd foto’s en filmpjes. Kies een camera en tik op de sluiterknop om iets of jezelf op de gevoelige plaat vast te leggen.

Maak je een filmpje, dan is het mogelijk om met een simpele extra beweging in te zoomen. Daarvoor hoef je niet te pinchen (twee vingers uit elkaar vegen) zoals bij het nemen van een foto. Een filmpje zoom je gewoon in door tijdens het opnemen met je vinger omhoog te vegen. Hoe verder je omhoog swipet, des te meer hij inzoomt. Door omlaag te vegen, zoom je juist weer uit.

Is het gelukt, dan kom je in een volgend menu. Rechtsboven zie je nu weer allerlei andere icoontjes staan. Hiermee kun je iets op je foto schrijven of tekenen. Ook kun je leuke stickers of gifjes toevoegen. Met het schaartje kun je een sticker maken van iets dat je op de foto ziet. Daarnaast kun je muziek of een link naar een website toevoegen.

Verder kun je je foto nog uitsnijden en met het stopwatch-icoon bepaal je hoe lang de foto zichtbaar is voor de ander. Staat het oneindigheid-symbool in de stopwatch, dan kan de ontvanger de foto net zo lang bekijken tot hij of zij deze afsluit. Wil je de foto bewaren? Met het pijltje linksonder kun je genomen foto’s bewaren in je Foto’s-app. Doe je dat niet, dan kun je de foto zelf niet meer bekijken.

Ben je klaar, dan tik je rechtsonder in beeld op de blauwe knop met witte pijl naar rechts. Vervolgens kies je contacten naar wie je de Snapchat wil versturen en kun je het ook nog toevoegen aan je verhaal. Kies nogmaals voor de pijl naar rechts onder in beeld om je plaatje of filmpje te verzenden.

Emoji, tekst en krabbels toevoegen

Heb je een foto genomen en heb je ‘m nog niet verstuurd, dan kun je het plaatje nog opleuken. Bijvoorbeeld met emoji. Dat doe je door boven in beeld rechts voor het sticker-icoon te kiezen. Je kunt nu de emoji, gif of sticker naar keuze kiezen en in beeld plakken. Door te pinchen en te draaien, zet je hem precies op de goede plek.

Ook heb je de mogelijkheid om tekst bij te voegen. Kies daarvoor de letter T boven in beeld. Normaal krijg je een donkere balk waarin je kunt typen, maar je kunt ook kiezen voor andere lettertypes. Deze kun je dan ook van kleur veranderen door middel van de kleurenbalk rechts in beeld. Door vervolgens te slepen en te draaien kies je de goede plek voor de tekst.

Kies je voor het potloodje, dan kun je leuke krabbels of tekeningetjes kwijt op je foto. Hierbij kun je (net als bij tekst) de kleur kiezen via de kleurenbalk. Goede tip: schuif helemaal naar onderen in het scherm om zwart te gebruiken. Ga vervolgens helemaal naar boven voor wit.

Verder is het mogelijk om een emoji op een vaste plek in een filmpje te zetten. Na het opnemen van een video kies je voor het sticker-venster. Daar kies je een emoji die je vast wil zetten, bijvoorbeeld een smiley op het gezicht van iemand. Houd het op de goede plek ingedrukt. Snapchat zorgt dan dat het plaatje op zijn plek blijft zitten terwijl de video beweegt.

Maskers

Tijdens het maken van een selfie, kun je ook maskers toevoegen. Dat doe je door op het scherm op je gezicht te tikken en ingedrukt te houden. De app brengt je gezicht in kaart en vervolgens kun je verschillende maskers kiezen. Elke dag verschijnen er weer nieuwe. Vaak hebben de maskers nog iets geinigs, bijvoorbeeld als je je mond opent of je wenkbrauwen optrekt.

Filters

Nog voordat je je foto verstuurt, kun je ervoor kiezen om filters over het plaatje te schuiven. Dat doe je door naar links of rechts te vegen voordat je hem verstuurt. Zo maak je hem bijvoorbeeld zwartwit. Maar er zijn ook andere filters die plaats gebonden zijn. Zo kun je mensen de groeten doen uit Amsterdam of laat je weten in Utrecht te zijn met een plaatje van de Dom.

Heb je een video gemaakt, dan kun je hier ook gebruik van maken. Daarbij is het mogelijk om filmpjes via filters versneld, vertraagd of in omgekeerde volgorde af te laten spelen.

Zo werkt de berichtenfeed van Snapchat

Als je vanuit het hoofdscherm van Snapchat naar rechts veegt, naar het tabblad met het praatwolkje, dan zie je een lijst met Snapchats die vrienden naar jou hebben gestuurd. Maar wat betekenen de icoontjes links van de namen?

Gevuld pijltje : Je hebt zelf een foto, video of bericht verzonden. De ontvanger heeft het nog niet geopend.

: Je hebt zelf een foto, video of bericht verzonden. De ontvanger heeft het nog niet geopend. Open pijltje : De ontvanger heeft de door jou verzonden content geopend.

: De ontvanger heeft de door jou verzonden content geopend. Gevuld vierkantje : Je hebt een nieuwe Snapchat ontvangen van iemand anders. Tik erop om het te openen.

: Je hebt een nieuwe Snapchat ontvangen van iemand anders. Tik erop om het te openen. Geopend vierkantje : Je hebt het bericht van een ander geopend.

: Je hebt het bericht van een ander geopend. Rond pijltje: Iemand heeft je bericht nogmaals afgespeeld. Dat mag van Snapchat een keer per dag gratis. Wil je het vaker doen, dan moet je betalen.

Dit betekenen de Snapchat emoji

Als je begint met Snapchat, valt het waarschijnlijk op dat er emoji achter de namen verschijnen van mensen met wie je berichtjes uitwisselt. Maar wat betekenen ze nou eigenlijk? Een ’emojiwoordenboek’ mag daarom niet ontbreken in deze lijst met Snapchat tips:

🌟 Gouden ster: Iemand heeft de Snap van deze persoon in de afgelopen 24 uur nog eens afgespeeld.

💛 Geel hartje: Jullie zijn beste vrienden. Jij stuurt deze persoon de meeste Snaps en hij/zij jou ook.

❤️ Rood hartje: Jullie zijn twee weken lang de beste vrienden.

💕 Roze hartjes: Jullie zijn twee maanden lang de beste vrienden.

👶 Baby: Je bent net vrienden geworden met deze persoon.

😎 Zonnebril: Een van jouw beste vrienden is ook één van de beste vrienden van deze persoon.

😬 Grijns: Jouw beste vriend is de beste vriend van deze persoon. Dat betekent dat jij evenveel berichten naar iemand stuurt als deze persoon.

😏 Ondeugend: Jij bent één van de beste vrienden van de ander, maar jij niet met diegene. Dat betekent dat jij minder berichten naar deze persoon stuurt dan andersom.

😊 Glimlach: Niet je beste vriend, maar jullie zijn goede vrienden. Je stuurt elkaar niet de meeste Snaps.

🔥 Vuur: Jullie hebben samen een Snap-streak: je stuurt elkaar elke dag een bericht, foto of video.

💯 Honderd: Al honderd dagen achter elkaar is het jullie gelukt om elkaar een Snap te sturen.

Deze emoji zijn tof om vriendschappen op het platform op te bouwen. Vanuit Snapchat is het een slimme manier om te zorgen dat gebruikers elke dag van de dienst gebruikmaken.

Chatten in Snapchat

Snapchat draait niet alleen om foto’s en video’s. Je kunt er ook gewoon ‘ouderwets’ mee chatten door anderen berichtjes te sturen. In de berichtenfeed tik je op een naam om iemand een tekstbericht te sturen. Maar ook deze gesprekken blijven niet bewaard.

Je kunt de hele chat zien zolang het scherm geopend blijft, maar sluit je hem, dan verdwijnt alles en begin je de volgende keer weer met een leeg scherm. Zit je allebei tegelijk in een chatcherm, dan kleurt de gele cameraknop rechtsonder in beeld blauw. Hou die ingedrukt om een videochat te starten.

Snapchat Verhalen en Verkennen

Als je vanuit het hoofdscherm van Snapchat naar links veegt (of door onderin op het tabblad met poppetjes te tikken), kom je in de feed van Snapchat.

Hier vind je een lijst met vrienden die iets in hun verhaal hebben gezet. Hier vind je updates van vrienden die ervoor gekozen hebben om hun Snaps naar alle volgers te sturen. Deze zijn vergelijkbaar met Instagram-Stories of verhalen op Facebook. Je kunt ze net als andere Snaps gewoon bekijken, al zijn dit vaak minder persoonlijke en meer openbare foto’s en filmpjes. Anders dan andere Snaps is ook dat deze slechts 24 uur online blijven, daarna verdwijnen ze.

Nog een tabblad verder vind je Verkennen. Je ziet een aantal media staan die zelf content maken voor Snapchat. Vaak zijn het korte nieuwsberichten of filmpjes die helemaal in stijl van Snapchat zijn vormgegeven. Daaronder zijn bijvoorbeeld CNN, Vice, MTV en National Geographic.