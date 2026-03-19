Let op: deze neppe sms over MijnOverheid is héél gevaarlijk (en gaat nu rond)

Oplichters verspreiden een neppe sms over MijnOverheid en dat bericht is gevaarlijker dan je denkt. Pas op voor dit spambericht!

MijnOverheid spambericht

Opgelet als je een sms-bericht hebt ontvangen van MijnOverheid! Oplichters versturen veel spamberichten, die lijken op meldingen uit de MijnOverheid-app. Deze berichten komen natuurlijk niet van een overheidsinstantie, in plaats daarvan zijn ze bedoeld om gegevens van je te stelen. Dat is ook het geval bij een sms-bericht dat nu veel rondgaat, waarin wordt gesteld dat de gegevens in de MijnOverheid-app zijn verouderd.

Het tekstbericht wordt afgesloten met een link naar een onveilige webpagina. Het is daarom belangrijk dat je niet op deze weblink klinkt. De pagina heeft geen veilige verbinding en is ingericht om jouw gegevens te stelen. Heb je een sms over MijnOverheid binnengekregen, omdat je gegevens verouderd zijn? Verwijder dit bericht dan direct van je smartphone, want het gaat om een gevaarlijk spambericht dat door criminelen is verzonden. Zo ziet het bericht eruit:

Valse sms

Het versturen van spamberichten is een bekende methode van criminelen om gevoelige gegevens te verzamelen. Met de neppe sms over MijnOverheid proberen oplichters achter je inloggegevens van de applicatie te komen. Het is belangrijk om te weten dat overheidsinstanties nooit op deze manier communiceren en je ook niet vraagt om iets te betalen via een tekstbericht. Krijg je toch een dergelijk bericht binnen? Dan gaat het dus om spambericht, dat je het beste direct kunt verwijderen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Klik bij spamberichten in ieder geval nooit op de weblink, want die leidt je naar een onveilige webpagina. Bij het valse sms-bericht over de MijnOverheid-app vraagt de website om je gegevens. Je moet deze gegevens vervolgens bevestigen met een betaling van 0,01 cent, maar er wordt vervolgens een veel hoger bedrag afgeschreven. Op die manier hebben oplichters niet alleen in persoonlijke gegevens, maar ben je ook een hoog geldbedrag kwijt.

Houd gegevens privé

Het is dus enorm belangrijk om nooit op links in spamberichten te klikken, want je verliest op die manier je gegevens én geld. Krijg je regelmatig neppe berichten binnen, zoals deze sms over de MijnOverheid-app? Verwijder ze dan meteen, zodat je zeker weet dat je gegevens veilig blijven. Twijfel je? Controleer dan de afzender van het bericht. Zo communiceert de overheid belangrijke zaken nooit via een persoonlijk nummer, in plaats daarvan wordt Berichtenbox-app gebruikt.

Houd bovendien in gedachte dat overheidsinstanties je via sms nooit naar een website doorverwijzen, zeker niet voor het bijwerken van gegevens. Heb je toch op de link geklikt? Neem dan contact op met de helpdesk van MijnOverheid en verander het wachtwoord van je DigiD. Als je van andere accounts je inloggegevens hebt gedeeld is het van belang om deze wachtwoorden ook zo snel mogelijk te wijzigen.