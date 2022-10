Waarom je (g)een smartwatch van de Action moet kopen

De smartwatch is inmiddels zo ingeburgerd dat zelfs budgetwinkel Action er een verkoopt. Dit slimme horloge is veel goedkoper dan de concurrentie, maar is het ook verstandig om een smartwatch van de Action te kopen?

Smartwatch van Action kopen?

Goed nieuws voor iedereen die een smartwatch wil, maar daar geen honderden euro’s voor over heeft. Action heeft een slim horloge uitgebracht dat slechts twee tientjes kost. De Denver SW-152, zoals het apparaatje officieel heet, kan alles dat je van een smartwatch mag verwachten.

Zo heeft het Action-horloge onder meer een ingebouwde hartslag- en bloeddrukmeter om je gezondheid te meten. Ook kan hij sportprestaties bijhouden: handig tijdens het hardlopen, fietsen en andere sporten.

Er zit zelfs een bloedzuurstofmeter op het horloge. Deze belooft hetzelfde te doen als de saturatiemeter van de Apple Watch: het meten van het zuurstofgehalte in je bloed. Een te lage waarde kan duiden op gezondheidsproblemen, zoals benauwdheid. Verder laat het Action-horloge binnengekomen berichten zien, is ‘ie waterdicht en kun je ‘m zelfs gebruiken om slaapprestaties bij te houden.

Het allergrootste pluspunt is echter de prijs. De kersverse Apple Watch Series 8 start bij 499 euro, terwijl de Denver SW-152 slechts 19,95 euro kost. Daar komen nog verzendkosten bij (à 5,99 euro), waardoor je op een totaal van 25,94 euro komt. Bol.com verkoopt de Denver SW-152 trouwens ook, maar daar kost hij 26 euro.

De rol van Action

Action is een winkelier, geen producent. Het horloge wordt dan ook ingekocht bij Denver, een fabrikant van allerlei soorten elektronica. Partijen als Action hoeven de spullen ‘slechts’ door te verkopen en zijn niet verantwoordelijk voor de techniek aan de achterkant, zoals de bijbehorende smartphone-app.

Ook qua garantie staat gemak voorop. Gaat je slimme Action-horloge (binnen de garantietermijn) kapot, dan krijg je een nieuw exemplaar mee. Het defecte exemplaar gaat terug naar Denver, of wordt simpelweg vernietigd.

Aandachtspunten: let hierop

Klinkt allemaal ideaal, niet? Wel is het belangrijk om op de hoogte te zijn wat je in huis haalt. Zo blijkt uit meerdere reviews van het horloge dat niet alle functies altijd even stabiel werken. Sommige modellen schijnen lastig op te laden, terwijl andere horloges verbindingsproblemen hebben. Hierdoor valt bijvoorbeeld onverwachts de bluetooth-verbinding weg. Verder klagen dragers dat het scherm slecht afleesbaar is – helemaal bij zonlicht.

Ook privacy is een aandachtspunt. Je moet namelijk een app downloaden om de Action-smartwatch met je smartphone te verbinden. Deze Lefun Wear is beschikbaar voor Android en iOS en wordt uitgegeven door Teng Jinda. Over deze ontwikkelaar is heel weinig bekend, behalve dat het bedrijf in Shenzhen (China) gevestigd is.

Zo belooft Teng Jinda geen gebruikersgegevens op te slaan, maar uit het privacybeleid (dat overigens compleet in het Chinees is) wordt niet duidelijk hoe men dit doet.

Dat is opvallend, want de Lefun Wear-app vraagt om een hoop toestemmingen. Zo wil de app onder meer toegang tot je agenda, contactenlijst, telefoongeschiedenis, telefoonopslag en de mogelijkheid om sms’jes te lezen, versturen en ontvangen.

Wat ook niet handig is: in de handleiding van het Denver-horloge staat een qr-code om de bijbehorende app te downloaden. Deze leidt naar de app ‘Lefun Health’, terwijl je voor dit specifieke model ‘Lefun Wear’ nodig hebt.

Conclusie: Wel of geen Action-horloge kopen?

Moet je nou wel of geen smartwatch van de Action kopen? Je neemt een privacy-gok door deze smartwatch in huis te halen. Ook kun je natuurlijk niet verwachten dat je het Action-horloge net zo goed samenwerkt met je iPhone als een Apple Watch.

Daar staat wel tegenover dat je een zeer betaalbare smartwatch hebt met een aantal handige functies. Twijfel je of een smartwatch wel iets voor jou is? Dan kun je overwegen een Action-horloge te kopen. Dan kun je later overstappen naar een echter Apple Watch.

Op moment van schrijven heeft Teng Jinda nog niet gereageerd op vragen van iPhoned over het databeleid. Indien wij een reactie ontvangen werken we dit bericht bij.

De Denver SW-152 is verkrijgbaar bij:

Action – 25,94 euro

Bol.com – 26 euro

