Pas op: leg je smartphone níét met het scherm omhoog (om dit grote nadeel)

Leg jij je smartphone vaak met het scherm omhoog op tafel? Let dan goed op, want dat heeft een groot nadeel. Zo zit dat!

Smartphone met het scherm omhoog

Heb jij een relatief nieuwe telefoon, maar haalt de accu het einde van de dag niet? In dat geval is de kans groot dat je de instellingen van je smartphone moet aanpassen. De nieuwste smartphones krijgen steeds meer functies, maar die hebben lang niet altijd een positief effect op de accu. Eén van de instellingen is het standaard tonen van binnenkomende notificaties op je smartphone. Het scherm van je smartphone licht automatisch op, zodra er een melding binnenkomt.

Dit is niet altijd het geval, notificaties worden alleen weergegeven als je smartphone met het scherm omhoog ligt. Leg jij je telefoon vaak met het scherm naar boven, bijvoorbeeld op je tafel of op je bureau? Let dan goed op, want dat heeft een groot nadeel. Met het scherm omhoog worden notificaties automatisch getoond, waardoor de accu van je telefoon veel sneller leeg gaat. Dat ligt dus niet aan de kwaliteit van de accu, maar aan de manier waarop je jouw smartphone neerlegt.

Zo los je dat op

Gaat de accu van jouw smartphone te snel leeg? En krijg je regelmatig notificaties binnen? De kans is dan groot dat het scherm van je smartphone zó vaak oplicht, dat dit een negatief effect heeft op het batterijpercentage van het toestel. Zowel iPhones als Android-toestellen beschikken over die functie. Hoe langer het scherm actief is, hoe meer stroom er wordt verbruikt. Wil je dat voorkomen? Je kunt dan het beste meldingen op het beginscherm van je smartphone verminderen om op de accu te besparen. Zo werkt dat op de iPhone:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Meldingen’; Veeg naar beneden en kies een applicatie; Schakel onder ‘Meldingen > Toegangsscherm’ uit; Herhaal dit bij andere apps naar keuze.

Heb je ‘Toegangsscherm’ uitgeschakeld bij de meldingen van applicaties? In dat geval komen notificaties niet meer binnen op het toegangsscherm. Op die manier voorkom je dat je smartphone meldingen automatisch toont als het scherm omhoog ligt. Dat heeft niet alleen als voordeel dat je accu het langer volhoudt, maar ook dat je meldingen privé blijven. Alle notificaties verschijnen pas in het Meldingencentrum, dat je zelf moet openen op je iPhone. Notificaties zijn voortaan dus niet meer direct zichtbaar.

Wil je de meldingen op je smartphone juist wel blijven zien, zelfs op je toegangsscherm? Dan is de oplossing simpel: leg je smartphone voortaan niet meer met het scherm omhoog op tafel. Wanneer je telefoon met het display naar beneden op tafel ligt, worden meldingen automatisch stilgehouden. Het scherm licht dan niet op, waardoor de accu van je telefoon vanzelf langer meegaat. Je wordt bovendien minder snel afgeleid door notificaties op je telefoon.

Denk voortaan dus goed na over de manier waarop je jouw telefoon neerlegt. Er zijn verschillende nadelen als je smartphone met het scherm omhoog ligt. Je wordt sneller afgeleid door meldingen, de accu gaat sneller leeg én notificaties zijn direct zichtbaar mensen in je omgeving. Dat is gemakkelijk te voorkomen door meldingen niet meer op het toegangsscherm te tonen óf door je smartphone met het scherm omlaag te leggen. Vond je deze tip handig? Volg ons dan op TikTok en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!