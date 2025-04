Jouw smart-tv maakt stiekem screenshots: zo schakel je dat uit

Veel slimme televisies maken onopgemerkt screenshots, om jouw kijkgedrag vast te leggen. Zo voorkom je dat jouw smart-tv screenshots maakt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smart tv maakt screenshots

Heb jij thuis een slimme televisie? In dat geval krijg je er veel voordelen bij. De televisie is voorzien van apps, zodat je Netflix of YouTube met één druk op je afstandsbediening kunt openen. Daarnaast bieden slimme televisies mogelijkheden om programma’s op te nemen, terug te kijken en nog veel meer. Nu blijkt dat er ook een groot nadeel kleeft aan een smart-tv, want recent onderzoek heeft aangetoond dat populaire toestellen onopgemerkt screenshots maken van de content die je kijkt.

Bij het instellen van een nieuwe smart-tv stemmen veel gebruikers in met het maken van deze screenshots. Het vastleggen van het televisiescherm wordt genoemd in de gebruikersvoorwaarden, maar die worden in de meeste gevallen niet of nauwelijks gelezen bij het instellen van de televisie. Ben je akkoord gegaan met alle punten in de gebruikersovereenkomsten van jouw slimme televisie? Dan heb je de smart-tv toestemming gegeven om iedere seconde een opname van je scherm te maken.

Screenshots maken gebeurt zo

Populaire smart-tv’s maken met een hoge frequentie screenshots van het scherm. In deze schermopnames wordt zowel het beeld als de audio van je televisie vastgelegd. Uit het onderzoek is gebleken dat in ieder geval merken als Samsung en LG schermopnames maken van wat je kijkt. Televisies van Samsung kunnen iedere 500 milliseconden een screenshot maken, bij toestellen van LG is dat iedere 10 milliseconden.

Opvallend is dat de smart-tv’s deze screenshots op ieder moment maken, dus ook als je geen gebruikmaakt van de slimme functies van de televisie. Het toestel maakt ook schermopnames als je bijvoorbeeld een laptop of spelcomputer via een HDMI-kabel hebt aangesloten. Op die manier kan er gevoelige informatie worden vastgelegd, zonder dat je het doorhebt. De informatie van de schermopnames wordt vervolgens gebruikt om je kijkgedrag te analyseren en bepaalde advertenties te tonen.

Zo voorkom je de schermopnames

Veel populaire smart-tv’s leggen jouw kijkgedrag dus vast door het maken van screenshots. Wil je dat niet? In dat geval heb je de mogelijkheid om deze functie op je slimme televisie uit te schakelen, ook nadat je akkoord bent gegaan met de gebruikersvoorwaarden. Bij vrijwel ieder merk wordt deze feature op een andere manier omschreven, waardoor je goed moet zoeken in de instellingen van je televisie. Heb je een smart-tv van LG? Probeer dan het volgende aan te passen:

Druk op de Instellingen-knop op de afstandsbediening om ‘Instellingen’ te openen; Ga naar ‘Alle instellingen’; Kies voor ‘Algemeen’; Selecteer ‘Over deze tv’; Open ‘Gebruikersovereenkomsten’; Schakel ‘Overeenkomst inzake gegevens over het kijkgedrag’ uit; Zet tot slot ‘Overeenkomst inzake op interesses gebaseerde advertenties’ uit.

Heb je beide overeenkomsten uitgeschakeld? Dan heeft de smart-tv geen toestemming meer om screenshots te maken en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Het is goed om te weten dat deze overeenkomst bij andere merken als Samsung weer een verschillende benaming heeft. Doorgaans zijn deze instellingen van de slimme televisie goed verborgen, waardoor je even moet zoeken om de functie uit te schakelen. Bij de meeste toestellen vind je de toestemming om schermopnames te maken in de gebruikersvoorwaarden van de televisie.

Andere opties voor privacybescherming

Uit het onderzoek is overigens gebleken dat de smart-tv’s niet altijd screenshots maken. Er werden geen schermopnames geüpload bij het streamen van Netflix of andere apps van derde partijen. Het kijkgedrag wordt wel vastgelegd als je de bekabelde verbinding van de televisie gebruikt, bijvoorbeeld als je via antenne kijkt. Hetzelfde geldt voor apparaten die zijn aangesloten via HDMI, zoals een laptop of spelcomputer.

Kun je de juiste instellingen van de slimme televisie niet vinden, maar wil je voorkomen dat jouw smart-tv screenshots maakt? In dat geval is het aan te raden om de internetverbinding van het toestel uit te schakelen. Op die manier voorkom je dat schermopnames van je kijkgedrag verzonden worden. Als alternatief kun je een Google Chromecast of Apple TV aanschaffen, of je laptop aansluiten op je televisie. Het is in ieder geval aan te raden om de gebruikersvoorwaarden altijd te raadplegen, zodat je weet welke (privé)gegevens worden gedeeld met merken als Samsung en LG.