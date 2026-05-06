Deze 3 instellingen op je smart-tv móét je echt nu direct aanpassen

Je smart-tv instellingen zijn standaard nooit optimaal, wat de beeldkwaliteit beperkt én zorgt dat je ongemerkt data deelt. Zo los je het op.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 3 instellingen op je smart-tv móét je aanpassen

Een beperking van de beeldkwaliteit merk je misschien nog wel op, maar dat jouw smart-tv dankzij de standaard instellingen mogelijk data deelt met fabrikanten en adverteerders waarschijnlijk niet. Het goede nieuws is dat je het met een paar simpele tweaks kunt oplossen.

1. Schakel Automatic Content Recognition uit

De kans is aanwezig dat je smart-tv stiekem met je meekijkt. Sommige tv’s scannen namelijk content via HDMI, zoals van je PlayStation of Apple TV. Daar merk je natuurlijk niets van, maar het is geen goed nieuws voor je privacy. Gelukkig kun je er iets aan doen. Zoek in de instellingen naar ACR (Automatic Content Recognition) en schakel die optie uit. Doe hetzelfde met instellingen zoals ‘persoonlijke aanbevelingen’, ‘gepersonaliseerde advertenties’ en kijkgedrag-tracking. Loop ook gelijk alle andere privacy-instellingen door en schakel alles uit wat met data en marketing te maken heeft.

2. Verbeter het beeld

Denk je dat het beeld van je smart-tv al goed is? De kans is groot dat dit niet het geval is. De standaard instellingen van je smart-tv zijn namelijk afgestemd op de winkelvloer, niet op jouw woonkamer. Het resultaat hiervan zijn onnatuurlijk felle kleuren en een beeld dat er eerder nep dan realistisch uitziet.

Om dit te fixen, kies je een beeldmodus als ‘Film’ of ‘Bioscoop’ voor een natuurlijker resultaat. Vermijd ‘Dynamic’ of ‘Sport’, want die maken het beeld vaak te fel. Zet dan de helderheid en het contrast iets hoger voor meer detail in donkere scènes, maar zwart moet wel echt zwart blijven. Zet de scherpte zo laag mogelijk — hoger betekent namelijk niet beter, maar juist minder realistisch beeld. Schakel ook motion smoothing en andere beeldverbeteringen uit. Die lijken misschien handig, maar maken films en series vaak minder mooi.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Check de audio-instellingen

Het geluid van je smart-tv kan waarschijnlijk beter klinken dan je denkt. De ingebouwde speakers zijn vaak prima, maar door de standaardinstellingen klinkt het geluid al snel vlak of onnatuurlijk. Ook dat kun je gelukkig gemakkelijk verbeteren. Voor het beste resultaat zet je in de instellingen van je smart-tv de audio-uitvoer op ‘PCM’. Gebruik je een uitgebreid surround-systeem, dan kun je het beste voor ‘Bitstream’ kiezen.

Schakel ook functies als ‘virtual surround’ en ‘3D-audio’ uit. Die proberen ruimtelijk geluid na te bootsen, maar maken het in de praktijk vaak juist minder prettig om naar te luisteren. Wil je echt een flinke upgrade, dan kun je een soundbar overwegen. Maar met de juiste instellingen kom je vaak al een heel eind.

Zie iPhoned.nl vaker in Google Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Apple-nieuws, reviews en tips.

Geen smart-tv?

Heb je (nog) geen smart-tv? In dat geval is er een eenvoudige manier om jouw televisie slimmer te maken, want de Apple TV biedt toegang tot alle applicaties die je nodig hebt. Zo kijk je naar Netflix, HBO Max, YouTube en alle andere streamingdiensten zónder een dure smart-tv te kopen. De nieuwste Apple TV biedt ondersteuning voor 4K, zodat je jouw favoriete films en series in de hoogste kwaliteit bekijkt. Dit zijn de laagste prijzen: