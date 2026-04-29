Deze functie moet je direct uitschakelen bij je smart-tv (voor meer privacy)

De kans is groot dat je smart-tv standaard een functie heeft aanstaan die niet goed is voor je privacy – we laten zien hoe je die uitschakelt.

Deze functie moet je uitschakelen bij je smart-tv

Je denkt misschien dat je smart-tv niet veel meer kan dan tv, films en series weergeven, maar dat is niet zo. Sterker nog, je smart-tv kan waarschijnlijk meer dan je lief is. De kans is namelijk groot dat je tv gewoon kan meeluisteren.

Moderne smart-tv’s hebben vaak een ingebouwde microfoon, bedoeld voor spraakopdrachten. Dat is best handig, want je roept even iets en je favoriete app opent vanzelf. Tegelijkertijd betekent het ook dat je tv altijd klaarstaat om mogelijke spraakopdrachten op te vangen.

Fabrikanten benadrukken vaak dat je smart-tv alleen luistert als je een triggerwoord gebruikt, net zoals bij een spraakassistent. Toch blijft het vaak onduidelijk of er iets wordt opgeslagen van wat je zegt. Soms staat in de privacyvoorwaarden zelfs dat er gegevens worden verzameld, maar wat er verder mee gebeurt is eveneens onduidelijk. Gelukkig kun je er iets aan doen!

Zo gaat het uitschakelen op je smart-tv

De functie op je smart-tv uitschakelen gaat het snelst als je tv een fysieke schakelaar heeft. Die zit vaak verstopt aan de zijkant of onderkant van het toestel en ziet er waarschijnlijk ongeveer zo uit als op de afbeelding van een Samsung smart-tv hierboven. Heb je de schakelaar gevonden? Zet deze dan uit en de microfoon doet niks meer.

Kun je geen knop vinden, kijk dan in het instellingenmenu. Daar zit ergens een optie verstopt voor spraakherkenning of de microfoon. Waar precies verschilt per merk, maar meestal vind je het onder algemene instellingen, privacy of iets met spraak. Even zoeken dus, maar het staat er vrijwel altijd.

Toch spraakopdrachten gebruiken?

Na het uitschakelen werkt je smart-tv nog gewoon zoals je gewend bent. En gebruik je toch af en toe spraakbediening, dan zit er vaak een microfoon in de afstandsbediening die alleen actief wordt als je een knop indrukt. Vaak kun je ook een afstandsbediening-app op je iPhone gebruiken met dezelfde mogelijkheid. Dat is nauwelijks minder handig en wel veel beter voor je privacy.

Heb je een Apple TV? In dat geval kun je ook de microfoon in de Siri Remote gebruiken. Met deze afstandsbediening maak je gebruik van Siri, zoals de naam van het apparaat al doet vermoeden. Bij Siri weet je zeker dat je data op een veilige manier wordt verzameld. Wil je ook daar de microfoon uitschakelen? Ga in dat geval naar de instellingen van je Apple TV en schakel de spraakassistent van Apple uit.

