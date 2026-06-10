Je smart-tv gaat véél korter mee door deze fouten – en zo voorkom je ze

Doordat veel mensen dezelfde fouten maken, gaat de gemiddelde smart-tv veel minder lang mee dan de bedoeling is. Zo voorkom je deze fouten.

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Je smart-tv gaat véél korter mee door deze fouten

Wanneer je een dure smart-tv hebt aangeschaft voor het streamen van films en series op Apple TV, wil je er natuurlijk ook zo lang mogelijk van genieten. Zorg er daarom voor dat je niet dezelfde fouten maakt die veel mensen wel maken. Door die fouten gaat je nieuwe smart-tv namelijk veel minder lang mee. We zetten ze voor je op een rij.

1. Zet je smart-tv niet zomaar ergens neer

Veel mensen kijken bij het plaatsen van een smart-tv alleen maar naar de indeling van de woonkamer. Daardoor komt het voor dat de tv boven een radiator en in direct zonlicht komt te staan of hangen. Afgezien van het feit dat zonlicht voor hinderlijke reflecties zorgt, warmen het scherm en de behuizing op zo’n plek ook onnodig op, met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien.

Kies daarom liever voor een plek in de schaduw en uit de buurt van radiatoren. Vermijd daarbij wel een volledig afgesloten kast, want je smart-tv heeft ruimte nodig om warmte kwijt te kunnen.

2. Maak niet schoon alsof het een spiegel is

Een mooi schoon scherm is natuurlijk prachtig, maar spray geen allesreiniger of ander chemisch schoonmaakmiddel op het scherm. Ga ook niet in de weer met keukenpapier of schurende doekjes, want dat doet over het algemeen meer slecht dan goed. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge microvezeldoek om stof en vingerafdrukken te verwijderen. Bij hardnekkig vuil kun je de doek licht bevochtigen.

3. Verplaats de smart-tv niet in je eentje

Een modern televisiescherm is dun en kwetsbaar. Toch is het in je eentje verplaatsen van een smart-tv een van de meest gemaakte fouten. Het is veel beter om de tv met minstens twee personen op te tillen en druk daarbij zeker niet op het paneel. Bewaar bij voorkeur de originele verpakking wanneer je verwacht dat je de televisie later nog moet verhuizen.

Veel mensen doen dit omdat ze bang zijn voor zogeheten sluipverbruik van energie. Hoewel daar een kern van waarheid in zit, is het voor je smart-tv niet het beste idee. Ook al staat je smart-tv op standby, het kan zijn dat de tv nog bezig is met het opslaan van gegevens of het installeren van updates. Je wilt niet riskeren dat je zo’n proces abrupt afbreekt door de stekker eruit te halen. Over updates gesproken: het is sowieso een goed idee om regelmatig te controleren of er updates zijn. Zo ja, installeer ze dan ook direct.

5. Haal de stekker er wel uit bij zwaar onweer

In de zomer krijgen we onherroepelijk te maken met hevige onweersbuien. Er kan dan overspanning ontstaan door een blikseminslag. De veiligste optie is om de televisie en andere gevoelige apparatuur zoals je Apple TV tijdelijk los te koppelen van het stopcontact. Vanwege tip 3 doe je dit bij voorkeur op een moment dat de tv al geruime tijd uit staat. We raden aan om hetzelfde te doen wanneer je op vakantie gaat.

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Het is ook een goed idee om een overspanningsbeveiliger aan te schaffen. Door je smart-tv daarop aan te sluiten in plaats van rechtstreeks op het stopcontact, verklein je de kans op schade aanzienlijk. Een direct blikseminslag in je woning kan zo’n apparaatje alsnog niet aan, maar andere stroompieken wel. Het kost relatief weinig en kan wel voorkomen dat je smart-tv onnodig snel defect raakt.

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