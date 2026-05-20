3 instellingen die je móét aanpassen op je smart-tv (voor beter geluid)

Ben je niet tevreden over het geluid van je smart-tv, pas dan eerst deze instellingen aan voordat je gelijk een soundbar gaat aanschaffen.

Uiteraard zorg je met een soundbar of surround-systeem voor een veel beter geluid. De kans is echter groot dat je smart-tv toch al in staat is om een beter geluid te laten horen. Probeer eerst de volgende tips voordat je een kapitaal uitgeeft aan een soundbar.

Check voordat je begint eerst of er mogelijk een firmware-update beschikbaar is. Zo’n update verbetert soms ook de audio-prestaties van je smart-tv. In de instellingen kun je eenvoudig controleren of er update is en die ook gelijk installeren.

1. Bepaal de beste plek

Om te beginnen is de plek waar je smart-tv staat of hangt belangrijker voor het geluid dan je denkt. Het is dan ook een goed idee om daarmee te experimenteren. Het is in elk geval belangrijk dat de luidsprekers zich zoveel mogelijk op oorhoogte bevinden wanneer je tv kijkt. Is dat niet het geval, dan gaan er al snel veel details van het geluid verloren. Dat merk je vooral aan dialogen.

2. Gebruik de geluidsmodi

Vrijwel alle smart-tv’s hebben allerlei geluidsmodi die je mogelijk nog nooit hebt gebruikt. Dat is zonde, want juist die instellingen kunnen het geluid van je smart-tv flink verbeteren. Denk aan een ‘Filmmodus’ voor extra bombastische actiefilms of een ‘Spraakmodus’ waarmee dialogen een stuk beter verstaanbaar worden. Kijk je ’s avonds laat nog een serie? Dan is een ‘Late Night’-modus ook handig. Daarmee blijven harde geluidseffecten beperkt, zonder dat stemmen zachter klinken. Wel zo prettig als niet het hele huis mee hoeft te luisteren.

Veel moderne tv’s gaan zelfs nog een stap verder. Die herkennen automatisch wat je kijkt en passen het geluid daar direct op aan. Zo hoef je niet telkens zelf tussen de verschillende instellingen te wisselen.

3. Optimaliseer het geluid met de equalizer

Ook de equalizer van je smart-tv kan verrassend veel verschil maken voor het geluid. Je past daarmee zelf bepaalde geluidsfrequenties aan, zodat het geluid beter aansluit op wat jij prettig vindt. Wil je meer impact bij films? Geef de lage tonen dan een boost voor extra bas. Zijn dialogen lastig te verstaan, dan helpen juist iets sterkere middenfrequenties.

Het belangrijkste is om ermee te experimenteren. Maak kleine aanpassingen, luister goed naar het verschil en ontdek wat voor jouw woonkamer het beste werkt. Zelfs subtiele tweaks kunnen het geluid van je smart-tv al een stuk beter maken.

Nog niet tevreden?

Bovengenoemde tips helpen zonder meer, maar het kan natuurlijk zijn dat je nog altijd niet tevreden bent over het geluid van je smart-tv. Je kunt dan ook nog goede resultaten boeken met een bluetooth-speaker die je misschien nog wel ergens hebt staan. Het is sowieso een betaalbare oplossing. Bijkomend voordeel is dat je een bluetooth-speaker overal kunt neerzetten. Bovendien kun je ze doorgaans eenvoudig koppelen via de instellingen van je smart-tv. Heb je een Apple TV? Dan kun je ook eenvoudig een HomePod (mini) gebruiken voor een veel beter geluid!

