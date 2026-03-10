Deze slimme iPhone-truc wil je vanavond nog proberen – zo werkt die

Je iPhone heeft veel verborgen instellingen, maar deze slimme truc wil je vanavond nog proberen. Zo werkt de handige functie!

Slimme iPhone-truc

Apple voegt regelmatig nieuwe functies toe aan je iPhone. Grote kans dat je lang niet alle instellingen kent, terwijl bepaalde features wél enorm handig zijn. Eén van die instellingen vind je terug in de Klok-app op je iPhone. De Klok-app beschikt over een reeks features, waaronder de wereldklok, wekker, stopwatch en timer. Laatstgenoemde heeft een slimme truc, die de audio op je iPhone na bepaalde tijd automatisch pauzeert.

De timer op je iPhone kun je gebruiken om na een aantal minuten of uren een alarm af te spelen. Zo weet je dat bijvoorbeeld je wasmachine klaar is, de eieren van het vuur kunnen of de pasta gaar is. Toch is dit niet de enige functie van de timer op je iPhone, want die beschikt over nog een slimme truc. Je kunt het onderdeel van de Klok-app ook gebruiken om audio op je iPhone te pauzeren. Benieuwd hoe dat werkt? Hier vind je de handige functie!

Timer instellen

De slimme iPhone-truc is vooral handig als je regelmatig naar muziek, podcasts of audioboeken luistert voor je gaat slapen. Heb je de timer ingeschakeld? Dan wordt de audio vanzelf uitgeschakeld zodra de timer afgaat. Zo voorkom je dat de audio de hele nacht blijft afspelen, omdat je in slaap bent gevallen tijdens het luisteren. Het instellen van de timer is eenvoudig op de iPhone. Je vindt de handige functie als volgt:

Open de Klok-app op je iPhone; Ga in de onderste menubalk naar ‘Timers’; Tik op ‘Als timer eindigt’; Veeg naar beneden en kies voor ‘Stop afspelen’; Tik op ‘Stel in’ en kies de gewenste tijd bij de timer.

Heb je de timer op ‘Stop afspelen’ ingesteld? Met deze slimme truc pauzeert je iPhone alle audio, die aan het einde van de timer nog afspeelt. Spotify, Apple Music en andere muziekdiensten worden zo gestopt, zonder dat je daarvoor de instellingen van alle verschillende applicaties moet aanpassen. Dat scheelt tijd, want je regelt alle audio zo met één simpele functie in de Klok-app. Je hebt de verschillende timers in Spotify en Apple Music helemaal niet meer nodig.

Meer iPhone-tips

De timer op je iPhone heeft een handige functie, die veel gebruikers nog helemaal niet kennen. Je kunt de timer gebruiken om geluid af te spelen én om audio juist te stoppen. Dit heeft verschillende voordelen, zo weet je in de ochtend nog precies waar je was gebleven in je favoriete album, podcast of audioboek. Deze slimme iPhone-truc is bovendien beter voor je gehoor, want je luistert niet hele nacht naar muziek.

De verborgen instelling van de Klok-app komt goed van pas voor het slapen, maar je kunt de slimme truc op je iPhone natuurlijk op ieder moment gebruiken. Het stoppen van de muziek kan een eenvoudige manier zijn om je aan een andere taak te herinneren, of om het einde van je pauze te markeren. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Volg iPhoned dan op TikTok en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!