Slimme camera tips: in 6 stappen naar de beste camera voor jou

Wil je een slimme camera kopen? Een goed idee! Met deze tips voor het kopen van een slimme camera weet je zeker dat je geen kat in de zak aanschaft.

Lees verder na de advertentie.

Slimme camera tips: welke koop jij?

Wil je jouw huis uitbreiden met een slimme camera? Dat is een goed idee. Een slimme camera beveiligt jouw huis namelijk binnen of buiten, zonder dat je er naar om hoeft te kijken. Zodra er iets mis gaat, krijg jij een waarschuwing op je iPhone.

Toch kan de markt van slimme camera’s best overweldigend zijn. Met deze tips helpen we je een handje op weg naar de juiste smart camera voor jou.

1. Denk aan je privacy

Je smart home uitbreiden met een slimme camera hoeft niet duur te zijn. Slimme camera’s liggen namelijk al voor een paar tientjes bij de Action.

Alleen staat bij dergelijke goedkope camera’s je veiligheid niet altijd voorop. Helaas is al veel te vaak ontdekt dat mensen zomaar via de goedkope camera’s van anderen kunnen meekijken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

De camera’s van de Action slaan de beelden op bij het Chinese bedrijf Tuya en de privacyregels van dit bedrijf zijn bijzonder laks. Tuya kan in principe zo met je meekijken. Doorgaans komt het er op neer dat een iets duurdere camera van een goed merk beter omgaat met je privacy dan een goedkope camera.

Lees ook: Advies: Is het handig om een slimme Action-deurbel te kopen?

2. Kies hoe je wil dat je beelden worden opgeslagen

Opnamen van je slimme camera kunnen ruwweg op twee manieren worden bewaard: lokaal, of via de cloud. Via de cloud lijkt de meest logische optie, omdat je er op die manier altijd bij kan.

Het nadeel van clouddiensten is echter dat je er vaak vast zit aan een maandelijks abonnement. Dat is iets om te controleren voor je de camera koopt. Daarnaast moet je er maar op vertrouwen dat al jouw privébeelden veilig staan opgeslagen bij die clouddienst.

Lokale opslag, zoals met een sd-kaartje, heeft weer zijn eigen nadelen. Als het kaartje samen met je camera wordt gestolen, kun je alsnog niet achterhalen wie de dief is. Een fijne tussenoplossing is een basisstation. Dit station slaat de data lokaal op, maar staat verborgen op een andere plek in het huis. Een basisstation kopen is alleen een hogere directe investering.

Elke opslagmogelijkheid heeft dus eigen voor- en nadelen.

3. Let op de beeldkwaliteit

Als je jouw huis wil beveiligen, wil je niet naar een pixelbrij staren als je de opnames terugkijkt. Je wil alles goed kunnen zien en met name gezichten kunnen herkennen. Daarvoor moet je in eerste instantie rekening houden met de resolutie van de camera.

Welke resolutie voor jou nodig is, ligt aan de manier waarop je de camera wil gebruiken. Wil je enkel een ruw beeld van de ruimte die je filmt, dan is hd genoeg. Om gezichten goed te herkennen is full-hd aan te raden.

Daarnaast moet je ook rekening houden met de beeldhoek. Met een grote beeldhoek kun je in een kleine ruimte namelijk meer in beeld krijgen. En met een nachtmodus zie je ook in het donker wat. Wel zo handig, want als er dieven je huis binnendringen gebeurt dat meestal niet bij daglicht.

Ook interessant: Welke slimme thermostaat werkt zonder abonnement? 4 goede opties

4. Ga je voor bedraad of accu

Voordat je een camera koopt is het slim om te bepalen waar je het apparaat gaat plaatsen. Daardoor weet je beter welke beeldhoek en resolutie je nodig hebt, maar ook of je een camera bedraad kunt aansluiten of een accu moet gebruiken.

Met een accu hoef je geen kabels weg te werken of gaten te boren. Het nadeel van een camera op accu is natuurlijk dat deze leeg raakt en weer opgeladen moet worden.

5. Is de camera voor binnen, of buiten?

Je kunt niet elke camera zomaar buiten ophangen. Daar zijn speciale buitencamera’s voor die waterdicht zijn en beter bestand zijn tegen diefstal.

Hang je de camera buiten op, zorg er dan wel voor dat je niet teveel de openbare weg filmt. Anders moet je een waarschuwing ophangen. Hang je de camera binnen op, dan is het niet onverstandig om het design mee te laten wegen in je oordeel. De camera staat toch vaak in zicht.

Lees ook: De openbare weg filmen met een slimme deurbel: wat mag wel en wat niet?

6. Controleer de extra mogelijkheden

Sommige camera’s bieden extra mogelijkheden die het gebruiksgemak enorm kunnen verbeteren. Dat is iets om op te letten voordat je een camera aanschaft.

Denk aan gezichtsherkenning, zodat je alleen een waarschuwing krijgt als er een mens in beeld te zien is en niet als je hond langsloopt. Sommige camera’s bieden de mogelijkheid om via een luidspreker in de camera te praten via je smartphone.

Meer tips voor je slimme woning

We helpen je graag verder op weg bij het uitbreiden van je slimme huis. Zo leggen uit welke slimme deurbellen zonder abonnement beschikbaar zijn. En wist je trouwens ook dat je een beveiligingscamera van je oude iPhone kunt maken?

Lees meer smart home-verhalen: