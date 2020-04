Slack is een zakelijke chat-app om productief samen te werken met collega’s. Met deze beginnersgids maak je een vliegende start.



Slack beginnersgids

In een paar jaar tijd is Slack één van de populairste thuiswerk-apps geworden. Met de app kun je op afstand met elkaar overleggen, bestanden delen, anderen van feedback voorzien en zelfs videobellen. Ook kun je Slack uitbreiden met andere handige zakelijke-apps, zoals Google Drive. Via deze beginnersgids helpen we de beginnende Slack-gebruiker op gang.

1. Profiel instellen

Waarschijnlijk wordt je Slack-profiel aangemaakt door je werkgever. Je kunt de chat-app gebruiken via de losse app uit de Mac App Store, maar je kunt ook via de browser chatten. Heb je jezelf succesvol aangemeld? Dan is het tijd om je profiel op te maken.

Tik hiervoor op je naam aan de bovenkant en kies ‘View profile’. Tik vervolgens op ‘Edit Profile’. Hier kun je onder meer je volledige naam en ‘Display name’ opgeven. Dit is de naam die collega’s naast jouw berichten zien.

Ook kun je je rol binnen het bedrijf, telefoonnummer en tijdszone invullen. De laatste optie is vooral handig wanneer je met mensen van over de hele wereld samenwerkt. Zij kunnen zo namelijk zien hoe laat het momenteel bij jou is. Slack spreekt jammer genoeg (nog) geen Nederlands.

2. Zo zit het menu in elkaar

Nu je profiel netjes is opgemaakt, is het tijd om Slack te ontdekken. Laten we beginnen met het menu, dat je op de desktop linksboven in het scherm aantreft. In praktijk maak je hier zelden gebruik van, maar een beknopte uitleg van de belangrijkste onderdelen is wel zo handig.

‘Threads’ zijn gesprekken tussen jou en collega’s die niet relevant zijn voor alle deelnemers van een kanaal (groepsgesprek). Heeft je collega een vraag specifiek aan jou gesteld? Dan vind je deze via het kopje ‘Mentions & reactions’ terug. ‘People’ toont een lijst van alle werknemers en via ‘Apps’ voeg je andere applicaties aan Slack toe, zoals Google Drive. Over bestanden gesproken, in ‘Files’ zie je alle documenten en foto’s die je met anderen hebt gedeeld.

3. Groepsgesprekken aanmaken

Aan de linkerkant staan vind je zogeheten ‘Channels’, oftewel themakanalen. Channels zijn groepsgesprekken omtrent een bepaald onderwerp en vormen een belangrijk onderdeel van Slack.

Op de redactie van iPhoned hebben we bijvoorbeeld een kanaal om artikelonderwerpen te bespreken met de redactie en een kanaal waarin alle werknemers van het bedrijf aanwezig zijn. Voor meer luchtigere onderwerpen hebben we het kanaal #koffieautomaat. Hier gaat het vooral over koetjes en kalfjes.

Je maakt een nieuw kanaal aan door op het plusje naast Channels te tikken. Kies vervolgens ‘Create a channel’ en geef aan waar het kanaal over moet gaan. Voeg vervolgens de collega’s toe die je nodig hebt en bevestig de aanmaak van het kanaal. Vanaf dat moment zie je het kanaal onder Channels opduiken en kun je met elkaar praten.

4. Direct chatten en apps koppelen

Direct messages zijn directe gesprekken tussen jou en anderen, zoals je van WhatsApp gewend bent. Je start een direct gesprek door op het plusje te tikken naast ‘Direct messages’ en een collega te selecteren. Ook groepsgesprekken start je op deze manier, maar dan vink je meerdere personen aan in plaats van eentje.

Groepsgesprekken zijn anders dan Channels omdat het onderwerp niet centraal staat, maar de collega’s. Deze optie is bijvoorbeeld ideaal wanneer je afdeling in kleinere teams is onderverdeeld en je met directe collega’s wil overleggen. De grotere afdeling bereik je dan weer via het algemene kanaal (channel).

Onder het kopje ‘Apps’ zie je een overzicht van gekoppelde programma’s die Slack nóg handiger maken. Via de koppeling met Google Drive kun je bijvoorbeeld direct documenten naar elkaar sturen. Ook blijf in het Apps-gedeelte op de hoogte van alle activiteiten, bijvoorbeeld wanneer iemand een Drive-document met je heeft gedeeld.



5. Gebruik Slack op al je apparaten

Slack is beschikbaar op vrijwel alle platformen. Ook zijn er apps voor Android en iOS, zodat je zelfs onderweg kunt overleggen met collega’s. Alles wordt hierbij automatisch gesynchroniseerd. Je kunt dus gewoon vanuit de trein een sheet met collega’s delen, of een berichtje versturen. Slack heeft aparte apps voor macOS en iOS.

Slack Slack Technologies, Inc. 8,4 (264 reviews) Gratis via App Store

6. Koppel apps

Slack is dankzij de app-koppelingen ontzettend veelzijdig. Je kunt de applicatie namelijk uitbreiden met andere handige programma’s, zoals Google Drive. Ga hiervoor in het menu naar Apps en tik aan en kies welke apps je wil koppelen. Nadat je een app aan Slack hebt toegevoegd, moet je inloggen bij de desbetreffende dienst. Vervolgens werken de apps automatisch samen.

Vervolgens kun je direct via Google Agenda je werkagenda delen, leuke plaatjes versturen met Giphy of samenwerken aan bestanden via Drive. Gebruikt je bedrijf de gratis versie van Slack? Dan zit er een maximum aan het aantal apps dat je kunt koppelen. Sommige apps werken overigens extra efficiënt dankzij sneltoetsen. Een gifje verstuur je bijvoorbeeld met de koppeling /giphy, gevolgd door wat je wil delen, zoals “cats”.

7. Videobellen met Slack

Vergaderen doe je nu bij voorkeur op afstand. Gelukkig is het heel simpel om met Slack te videobellen. Ga hiervoor naar een direct gesprek met een collega en tik op het bel-tekentje bovenin het scherm. Vervolgens geef je toestemming aan Slack om je microfoon en camera te gebruiken, en je kunt beginnen met videobellen.

Ook is het mogelijk om je scherm te delen, zodat collega’s bijvoorbeeld feedback op je idee kunnen geven. Zij kunnen zelfs jouw scherm tijdelijk overnemen om het punt te verduidelijken. Gebruikt je bedrijf al een programma voor digitale vergaderingen? Geen probleem! Via het kopje Apps kun je andere videobel-apps toevoegen aan Slack, waaronder Skype en Zoom.

8. Maak je eigen emoji

Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur, grapjes en gewoontes. Emojis zorgen er bijvoorbeeld voor dat het thuiswerken gezellig blijft. Naast het standaard aanbod van plaatjes kun je ook eigen emoji maken, die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op collega’s. Deze plaatjes maken zakelijke gesprekken een stuk leuker. Wil je ook je eigen emoji maken? Volg dan deze aanwijzingen:

Open een groepsgesprek of direct gesprek met iemand; Tik op de knop ‘Add Emoji’; Upload je zelfgemaakte plaatjes en geef het een passende naam; Selecteer ‘Save’ en vervolgens vind je het plaatje terug in het emoji-aanbod.

