Slaapscore op de Apple Watch: zo zie je hoe goed je nachtrust was

Je Apple Watch kan al langer je slaap monitoren, maar in watchOS 26 heeft Apple de gemakkelijke functie Slaapscore toegevoegd – zo werkt die!

Wat is Slaapscore?

Apple heeft met Slaapscore een nieuwe manier toegevoegd om in een oogopslag te kunnen zien hoe goed je de afgelopen nacht hebt geslapen. Je Slaapscore laat dit zien door middel van een cijfer tussen de 0 en de 100. Je zou het dus als een percentage kunnen zien. Hoe dichter je bij je (slaap)doelen komt, hoe hoger je Slaapscore zal zijn. Heb je watchOS 26 geïnstalleerd, dan zie je je slaapscore automatisch wanneer je de slaap-app opent op je Apple Watch.

De functie heeft minimaal één nacht aan gegevens nodig, dus je allereerste slaapscore wordt pas de volgende dag weergegeven. Word je Slaapscore als ‘hoog’ beoordeeld, dan zou je je redelijk uitgerust moeten voelen. Als je op de ‘i’ tikt, krijg je een meer gedetailleerd overzicht van je score te zien. Het voorbeeld hieronder laat 39/50 punten voor slaapduur, 30/30 voor bedtijd en 18/20 voor onderbrekingen zien. Je ziet de Slaapscore ook terug in de Gezondheid-app op je iPhone.

Zo werkt het

Als je wat verder kijkt, zie je dat Slaapscore zeer persoonlijk is. De functie vergelijkt de gegevens van elke nacht met de gegevens die de Gezondheid-app tot nog toe van je heeft verzameld. Zo krijg je een score die representatief is voor jou. De functie kijkt specifiek naar hoe laat je naar bed bent gegaan, hoe lang je daadwerkelijk hebt geslapen, hoe vaak je wakker bent geworden en hoe lang je in elke slaapfase hebt doorgebracht. Het enige wat je hoeft te doen, is je Apple Watch dragen terwijl je slaapt.

Apple zegt dat het bij de ontwikkeling van de Slaapscore heeft samengewerkt met de American Academy of Sleep Medicine, de National Sleep Foundation en de World Sleep Society. Het bedrijf zou ook 5 miljoen nachten aan slaapgegevens hebben gebruikt, die het had verzameld als onderdeel van de Apple Heart & Movement Study.

Deze Apple Watch-modellen ondersteunen de Slaapscore

Voor de Slaapscore zijn geen extra sensoren nodig. Het wordt ondersteund op Apple Watches met watchOS 26. Dit is de Apple Watch Series 6 en nieuwer, de Apple Watch SE 2 en nieuwer en alle Apple Watch Ultra-modellen. Voorwaarde is uiteraard wel dat de batterijduur van jouw Apple Watch lang genoeg is om de nacht door te komen. Verder heb je een iPhone 11 of nieuwer met iOS 26 nodig. Maak je al langer gebruik van de slaapregistratie van Apple, dan kun je nu waarschijnlijk al je Slaapscore zien.